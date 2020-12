Il Napoli ha conquistato un'importante vittoria in campionato contro il Crotone per 3-0. Un risultato "bugiardo", come lo ha definito il tecnico Gattuso nell'intervista post-partita. Secondo l'allenatore calabrese infatti la sua squadra è stata avvantaggiata dal fatto che il Crotone è rimasto in dieci già dal primo tempo. Gattuso ha poi voluto elogiare la sua squadra per il modo in cui ha sofferto ed è riuscita a raccogliere la vittoria contro il Crotone. Attualmente il Napoli ha 20 punti in classifica in Serie A, a pari merito con la Juventus, entrambe distanziate sei punti dalla vetta occupata dal Milan.

Proprio sui punti della squadra campana, ai microfoni di Sky Gattuso ha voluto rimarcare: "Sul campo abbiamo 21 punti e non 20". Gattuso si è poi soffermato anche sull'imminente sfida di Europa League contro la Real Sociedad, decisiva per il passaggio del turno ai sedicesimi della competizione europea: "Giovedì 10 dicembre ci giochiamo il primo obiettivo stagionale contro un avversario molto difficile".

Gattuso e i punti conquistati sul campo dal Napoli

Il tecnico del Napoli nel post partita del match contro il Crotone ha rimarcato per l'ennesima volta che la sua squadra ha 21 punti sul campo e non 20 come dice la classifica. Evidente il riferimento alla sanzione comminata dal giudice sportivo in merito alla decisione dei campani di non presentarsi all'Allianz Stadium di Torino a inizio ottobre per giocare il match contro la Juventus.

Oltre al punto di penalizzazione al Napoli è stata ufficializzata anche la sconfitta a tavolino. Un verdetto, quello del giudice sportivo, non condiviso dalla società campana, che ha spiegato di non essere partita per Torino su invito dell'Asl territoriale.

Il ricorso al Coni da parte del Napoli

L'ente campano avrebbe consigliato al Napoli di non andare a giocare contro la Juventus per evitare rischio contagi da coronavirus.

La società campana aveva riscontrato infatti la positività di Zielinski ed Elmas e di un tesserato della società campana. Il giudice sportivo ha invece contestato questo in quanto le indagini effettuate hanno fatto emergere che il Napoli avrebbe disdetto il volo per Torino ancor prima che l'Asl si esprimesse su tale vicenda. Intanto il presidente De Laurentiis ha confermato di aver fatto ricorso al terzo grado di giudizio, ovvero al Collegio di Garanzia del Coni.

Probabile che l'organo decisionale si esprima nei primi giorni di gennaio. Qualora il Coni confermasse la sentenza del giudice sportivo, non è escluso che la società campana possa far ricorso al Tar di Lazio, ultimo grado di giudizio.