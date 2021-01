Riapre il mercato e nella sessione di gennaio iniziano a susseguirsi le voci legate al Crotone. La squadra calabrese, ultima in classifica in Serie A, è reduce dalla pesante sconfitta (6-2) di "San Siro" contro l'Inter. La formazione rossoblù, nonostante il buon avvio di gara ha dimostrato importanti lacune difensive, ma anche problemi di realizzazione davanti alla porta avversaria. La dirigenza calabrese avrebbe iniziato a seguire l'attaccante Leonardo Mancuso di proprietà dell'Empoli. In uscita ci sarebbero due squadre di cadetteria interessate ad uno dei calciatori fuori rosa, il centrocampista Mattia Mustacchio.

Crotone, rinforzo in attacco

Un profilo che potrebbe piacere al Crotone è quello dell'attaccante Leonardo Mancuso, calciatore di proprietà dell'Empoli. La punta, andata a segno anche nell'ultimo match contro il Cosenza al "San Vito - Marulla", ha totalizzato in questa stagione con la squadra toscana 17 presenze andando a segno con 9 reti. Un calciatore italiano, un profilo che potrebbe andare a rinforzare l'attacco degli squali nella seconda parte della stagione. Protagonista di un grande avvio di campionato in cadetteria per Leonardo Mancuso l'arrivo al Crotone rappresenterebbe la prima occasione in carriera di potersi cimentare nel campionato di massima serie. Più defilata rimane invece la pista che porta ad Andrea Pinamonti, giovane dell'Inter, autore di sole due presenze con i nerazzurri.

Mustacchio verso i saluti

A salutare la Calabria con ogni probabilità potrebbe essere il centrocampista Mattia Mustacchio. Il calciatore è attualmente fuori rosa in Calabria non rientrando nel progetto tecnico della società ma in particolare del tecnico Giovanni Stroppa. Su di lui si sarebbe soffermato l'interessamento di due società della Serie B come Cosenza e Ascoli.

Protagonista del precedente campionato del Crotone concluso con la seconda posizione e il ritorno in Serie A, Mattia Mustacchio potrebbe essere ceduto per tornare a giocare ma con una maglia diversa da quella del Crotone.

Crotone, le altre possibili operazioni

La riapertura del mercato potrebbe permettere alla società calabrese di andare a cedere alcuni elementi posti al margine della squadra.

Potrebbe essere questo il caso dell'attaccante Luca Siligardi, arrivato in estate in prestito dal Parma ma quasi mai impiegato dal Crotone. Su di lui ci sarebbe l'interessamento del Monza della famiglia Berlusconi. In uscita anche altri due calciatori fuori rosa come Antonio Mazzotta e Tomislav Gomelt, per i quali si attendono offerte ma che risultano sul mercato come confermato nei giorni scorsi dalla stessa dirigenza calabrese. Possibile partente anche il difensore Koffi Levy Djidji, mentre potrebbe fare il suo ritorno Zak Ruggiero, calciatore del settore Primavera attualmente in prestito alla Pro Vercelli.