Continuano le contrattazioni in sede di mercato di riparazione per il Crotone. La squadra rossoblù, che attende di giocare all'Artemio Franchi contro la Fiorentina nell'ultimo match del girone d'andata, starebbe valutando diversi profili. In attacco l'ultimo nome emerso sarebbe quello di Rey Manaj, ex calciatore dell'Inter. In uscita, Antonio Mazzotta interesserebbe alla Reggiana, mentre per Jacopo Petriccione si sarebbe fatta avanti la Spal.

Crotone, pista Manaj per l'attacco

Un passato con fortune alterne tra le fila dell'Inter per l'attaccante Rey Manaj, calciatore albanese attualmente in forza al Barcellona B.

La punta, classe 1997, potrebbe fare il suo ritorno in Italia per affrontare una nuova esperienza dal paese nel quale ha effettuato i suoi esordi nel grande calcio. Sul calciatore ci sarebbe l'interessamento del Crotone alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato, ma anche una proposta dal campionato cadetto proveniente dal Pescara. Per Rey Manaj l'approdo alla squadra abruzzese rappresenterebbe un ritorno avendo già vestito la maglia dei delfini nel campionato 2016-2017, collezionando 12 presenze con 2 reti.

Mazzotta, idea della Reggiana

A salutare la Calabria potrebbe esserci l'esterno Antonio Mazzotta. Il calciatore, rimasto fuori rosa per gran parte del girone d'andata, è stato reinserito nei 25 utilizzabili per il campionato nelle ultime settimane.

Sulle sue tracce si sarebbe messa la Reggiana, formazione neopromossa in Serie B che starebbe ricercando rinforzi sulle corsie esterne. Per Antonio Mazzotta solamente due presenze in questo campionato di massima serie, dopo essere stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A della squadra di Giovanni Stroppa.

Petriccione verso la Spal

Un calciatore che potrebbe andare via da Crotone dopo metà stagione è il centrocampista Jacopo Petriccione.

Arrivato in estate dal Lecce non è riuscito a convincere a pieno l'allenatore calabrese. Poche presenze nel girone d'andata, solamente panchina nelle ultime settimane. Il suo interesserebbe la SPAL, società alla ricerca di rinforzi vista la prossima partenza del centrocampista Lucas Castro. Il profilo di Jacopo Petriccione era stato accostato nelle scorse settimane a due possibili scambi: il primo con il Parma con l'arrivo in Calabria di Gaston Brugman e il secondo con il Monza per un ritorno in rossoblù di Andrea Barberis.

Crotone, le altre operazioni

Non solo entrate ma anche cessioni. Nelle ultime giornate il Crotone ha girato in prestito il difensore Cristian Riggio al Monopoli, cedendo a titolo definitivo il centrocampista Tomislav Gomelt agli olandesi del Den Haag. Partito a titolo definitivo anche il centrocampista Mattia Mustacchio passato all'Alessandria. In uscita rimarrebbero il centrocampista Zak Ruggiero e l'esterno Jean Lambert Evan's per i quali ci sarebbe, rispettivamente, l'interesse di Cesena e Livorno.