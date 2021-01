L'Inter sta lavorando più in vista della prossima sessione estiva di calciomercato rispetto a quella invernale. La situazione societaria, con la possibile cessione di quote da parte di Suning a Bc Partners, infatti, hanno sostanzialmente bloccato le operazioni in entrata e in uscita, con l'unica cessione rappresentata dalla partenza di Radja Nainggolan, andato al Cagliari in prestito secco con ingaggio pagato quasi per intero dai sardi. Uno degli obiettivi, anche per l'estate, comunque, resta quello di rinforzare l'attacco, dato che Pinamonti dovrebbe essere ceduto, mentre Alexis Sanchez ha dimostrato di non dare le dovute garanzie dal punto di vista fisico.

Per questo motivo il club meneghino avrebbe messo nel mirino Memphis Depay.

Inter su Depay

L'Inter dovrebbe con ogni probabilità rinforzare il reparto avanzato la prossima estate. I nerazzurri, infatti, hanno bisogno di elementi che possano dare un contributo importante in zona gol e, soprattutto, che siano affidabili dal punto di vista fisico. Anche per questo motivo difficilmente si andrà su profili simili a Alexis Sanchez, non più giovanissimo e spesso alle prese con problemi fisici.

Alla luce di ciò, stando a quanto riportato da France Football il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Memphis Depay. L'Inter, però, non sarebbe l'unica società interessata, visto che su di lui ci sarebbero sia il Milan che la Juventus in Italia, oltre al Barcellona all'estero.

Si era parlato anche di un possibile affondo a gennaio, ma il Lione ha già fatto sapere che non se ne priverà avendo ufficializzato ieri la cessione dell'altro attaccante, Dembelé, all'Atletico Madrid. Depay, inoltre, sta trascinando il club in Ligue 1, essendo in testa al campionato, a più uno sul Psg. Il classe 1994 ha finora collezionato 19 presenze in campionato, mettendo a segno 11 reti.

La carta Lukaku

L'Inter potrebbe avere un'arma in più per provare ad arrivare a Memphis Depay. L'attaccante olandese, infatti, è in scadenza di contratto con il Lione a giugno e per questo riuscirà ad accaparrarselo chi metterà sul piatto un ingaggio e un progetto importante. I nerazzurri, in questo senso, potrebbero giocarsi la carta Romelu Lukaku.

I due sono molto amici, tanto che lo scorso anno, quando Depay si infortunò al ginocchio, il centravanti belga esultò proprio omaggiando l'amico, portandosi gli indici delle due mani alle orecchie. Attualmente l'olandese prende poco più di 4 milioni di euro a stagione e per questo l'Inter potrebbe convincerlo mettendo sul piatto un quinquennale a una cifra superiore, intorno ai 5 milioni di euro a stagione più bonus. Cifre che sono comunque nei ranghi del club nerazzurro.