La Juventus lo scorso calciomercato estivo ha deciso di alleggerire la rosa cedendo in prestito tre giocatori. Il difensore centrale Daniele Rugani si è trasferito fino a fine stagione al Rennes, De Sciglio è passato al Lione mentre Douglas Costa è ritornato al Bayern Monaco dopo la precedente esperienza dal 2015 al 2017. In questi giorni però è ritornato al centro del clamore mediatico il difensore centrale toscano in quanto il Parma vorrebbe riportarlo in Italia. Il classe 1994 nella prima parte della stagione è stato condizionato da diversi infortuni che ne hanno limitato l'impiego con il Rennes.

Potrebbe quindi rilanciarsi in Italia, in una squadra con difficoltà di classifica ma che con il ritorno di D'Aversa sembra aver ritrovato brillantezza. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però Rugani non vorrebbe considerare l'offerta del Parma e potrebbe decidere di rimanere al Rennes fino a fine stagione. Fra l'altro si parla anche di un interessamento della Lazio per Rugani.

Rugani piace al Parma e alla Lazio

Daniele Rugani potrebbe ritornare in Serie A. Parma e Lazio sarebbero pronte a investire sul difensore centrale, in questa stagione condizionato da diversi infortuni. Le statistiche stagionali sono evidenti, fino ad adesso il toscano ha giocato due partite con il Rennes, una nel campionato francese e l'altra in Champions League.

L'intenzione sarebbe quella di rimanere in Francia anche per poter dimostrare il suo valore alla società che ha deciso di investire su di lui. È evidente però che un ritorno in Italia possa essere utile al giocatore per ritrovare la forma ottimale. Parma e Lazio le società interessate, la Juventus ovviamente cercherà di andare incontro alle esigenze e alla volontà del giocatore.

Il mercato della Juventus

Restando in tema giocatori in prestito in questo momento l'unico giocatore che potrebbe essere riscattato dalla società in cui si trova è Mattia De Sciglio. Il terzino si sta rivelando prezioso per il tecnico del Lione Rudi Garcia soprattutto per la sua duttilità. La sua partenza potrebbe portare un ricavo di circa 10 milioni di euro.

Diversa invece la situazione del centrocampista offensivo Douglas Costa, considerato una riserva dal Bayern Monaco. Il brasiliano sta deludendo molto, per questo dovrebbe far ritorno alla Juventus a fine stagione. Douglas Costa vanta diversi estimatori, soprattutto in Inghilterra e in Spagna. Potrebbe rientrare nell'acquisto definitivo da parte della Juventus di Alvaro Morata. La punta spagnola infatti è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid. La società bianconera può acquistarlo a giugno 2021 per circa 45 milioni oppure pagare un ulteriore prestito di 10 milioni e posticipare l'acquisto per 35 milioni di euro a giugno 2022.