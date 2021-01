La Juventus in questi giorni è alla ricerca di un'alternativa nel settore avanzato. A confermarlo è stato anche il tecnico Andrea Pirlo in una recente intervista. L'allenatore bianconero infatti ha dichiarato che servirebbe un vice Morata, anche in vista dei numerosi impegni dei prossimi mesi per la Juventus. Sono tanti i nomi nella lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici. Fra questi non rientrerebbe il nome di Mario Mandzukic. Ad alimentare la speranza di un ritorno della punta croata sono stati stati i tanti supporters bianconeri. Molti di questi vedono nel giocatore classe 1986 non solo un leader tecnico ma anche un trascinatore della squadra, come ha dimostrato nei suoi anni di permanenza alla Juventus.

Attualmente svincolato, Mario Mandzukic potrebbe trasferirsi al Besiktas. A rivelarlo è il tecnico della squadra turca Sergen Yalçın. In una recente intervista ha infatti dichiarato: "Siamo interessati a Mario Mandzukic, potrebbe arrivare al Besiktas se le sue condizioni ci soddisferanno".

Il quasi 35enne dopo l'esperienza in Qatar all'Al-Duhail è rimasto senza squadra. Sono oramai più di sette mesi che si allena da solo, l'opportunità potrebbe quindi arrivare in un campionato competitivo come quello turco.

La Juventus valuta altri giocatori per il settore avanzato

Da escludere quindi la possibilità di vedere Mario Mandzukic alla Juventus, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato.

La punta croata rappresenterebbe un'occasione di mercato ma la società bianconera cercherebbe un profilo che sappia accettare la panchina. Difficilmente Mandzukic ritornerebbe a Torino per essere una riserva, considerando il suo atteggiamento da combattente che lo ha sempre contraddistinto.

La Juventus starebbe lavorando su diversi giocatori, i nomi principali che piacciono al direttore sportivo Fabio Paratici sono Graziano Pellé, Leonardo Pavoletti e Fernando Llorente.

Si è parlato in questi giorni anche di un interesse per Fabio Quagliarella. Un recente post su Instagram della punta lascerebbe però intendere la sua volontà di rimanere alla Sampdoria e chiudere la sua carriera da giocatore nella società ligure.