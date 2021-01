Il successo contro il Milan rilancia le ambizioni della Juventus in Serie A. Netta la vittoria della squadra di Pirlo, che ha rifilato tre gol ai rossoneri. Vantaggio iniziale dei bianconeri con Chiesa, a fine primo tempo il pareggio di Calabria. Nel secondo tempo un altro gol di Chiesa e McKennie regalano ai bianconeri una vittoria importante. Nel pre-partita del match ai microfoni di Sky Sport aveva parlato il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici. Tanti gli argomenti affrontati, fra questi la difficoltà nell'affrontare il Milan capolista. Il dirigente però si era soffermato anche sulla tematica Calciomercato, attualissima considerando che da pochi giorni è iniziata la sessione invernale.

Fabio Paratici aveva sottolineato che, nonostante le tante assenze, la rosa gestita da Pirlo è ricca di giocatori. Non ha quindi voluto dare alibi ai giocatori in riferimento alle tante assenze, anche se in qualche modo aveva lasciato intendere che potrebbe esserci l'opportunità di qualche acquisto in questo calciomercato invernale. Aveva infatti dichiarato: "Abbiamo una rosa competitiva, poi strada facendo vedremo se sarà il caso o meno di intervenire". D'altronde qualche giorno fa Pirlo non aveva nascosto la necessità di un'alternativa nel settore avanzato, sottolineando come servirebbe un vice Morata.

La Juventus potrebbe investire in un vice Morata

Le parole di Paratici nel pre-partita di Milan-Juventus hanno lasciato intendere che la società bianconera è pronta a rinforzare la rosa.

La principale esigenza riguarderebbe il settore avanzato. Potrebbe arrivare una punta che sappia accettare la panchina e che soprattutto sia disponibile a firmare un contratto di sei mesi. La Juventus infatti in estate punterebbe a rinforzare il settore avanzato con rinforzi giovani. Fra gli obiettivi principali troviamo Moise Kean, che potrebbe ritornare quindi alla Juventus. Ritornando all'attualità Paratici segue Graziano Pellé, Leonardo Pavoletti e Fernando Llorente.

Attualmente sarebbe in vantaggio il classe 1985 ex Shandong Luneng, che è infatti svincolato. Di conseguenza la Juventus non deve trattare con nessuna società proprietaria del suo cartellino, come invece farebbe nei casi di Pavoletti e Llorente.

Possibile investimento in un terzino sinistro e un centrocampista

Potrebbe arrivare anche un rinforzo come terzino sinistro, nel caso venisse ceduto in prestito Frabotta.

Possibile il ritorno alla Juventus di Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà della società bianconera. Per il centrocampo invece piace sempre Paul Pogba del Manchester United. Probabile però che il centrocampista francese sia un obiettivo di mercato per il calciomercato estivo.