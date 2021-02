Entro l’estate il calciomercato della Juventus dovrà affrontare la questione Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è in prestito dall’Atletico Madrid e per riscattare il suo cartellino bisognerebbe versare nelle casse madrilene 45 milioni di euro. Una cifra importante, che diventa molto pesante se si pensa al periodo storico che tutti stiamo vivendo, mondo del calcio compreso. Andrea Pirlo, fin dai primi giorni dall’arrivo del calciatore a Torino, ha rimarcato come Morata non è mai stata considerata una seconda scelta, nonostante le voci su molti centravanti accostati la scorsa estate ai bianconeri.

La dirigenza aveva sondato il terreno per Milik, Suarez e Dzeko, ad esempio, ma poi aveva scelto il cavallo di ritorno.

Juventus – Morata: il riscatto non è semplice

Alle parole del mister bianconero sono seguiti i fatti. Morata, soprattutto all’inizio della sua nuova avventura con la maglia della Juventus, ha subito ripagato la fiducia. Tanti gol, molti assist e la sensazione che sia l’uomo giusto per fare coppia con Cristiano Ronaldo. Il suo 2021 non è iniziato nel migliore dei modi, l’iberico è alle prese con qualche acciacco e così ultimamente gioca meno. La speranza della Juve è quella di averlo in piena forma per il ritorno della sfida di Champions League con il Porto, fissato per il il 9 marzo, in cui ci sarà da recuperare il 2-1 dell’andata.

Come detto alla fine della stagione, in cui per ora Morata ha segnato 13 gol e messo a disposizione dei compagni 10 assist, si deciderà il suo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal portale Calciomercato.com, difficilmente si potrà arrivare al riscatto dell’intero del cartellino giocatore subito. La via più probabile per la sua permanenza in bianconero è quella del rinnovo del prestito a 10 milioni di euro, con la possibilità di acquistare poi l’intero cartellino nel 2022 pagandolo 35 milioni.

Una specie di slittamento in avanti, una soluzione che permetterebbe alla Juve di tenersi il giocatore senza però investire una cifra molto alta. Ovviamente, bisognerà capire se questa via possa essere accettata anche dall’Atletico Madrid.

Gli altri nomi per il calciomercato della Juventus in attacco

La permanenza di Morata è uno degli argomenti più caldi del calciomercato della Juventus, ma non l’unico.

In attacco manca qualcosa ed ecco quindi che Paratici sonda altre piste. La prima è Memphis Depay, che si svincolerà dal Lione la prossima estate e quindi potrebbe arrivare a parametro zero. La Juve però ha compagnia, nella corsa ci sono anche Barcellona e Borussia Dortmund. Nelle mire bianconere ci sarebbe anche Hirving Lozano, attaccante del Napoli la cui procura è detenuto da Mino Raiola, agente da anni vicino alla “Vecchia Signora”. Il nome del messicano viene rilanciato da calciomercato.it e da juvenews.eu, ma va ricordato che un paio di stagione fa De Laurentiis investì su di lui circa 40 milioni di euro. Così, nonostante Raiola, sarà molto difficile avviare una trattativa senza un grosso investimento da parte dei bianconeri.