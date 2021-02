La priorità per il Calciomercato del Milan in vista dell'estate sembra essere la difesa e i nomi non mancano, gli ultimi della lista sarebbero Medina, Baldè ed Erlic. Pioli ha in rosa in questo momento Romagnoli e Kjaer, coppia titolare, con il danese che però ha già 31 anni. Alle loro spalle tra settembre e a gennaio sono arrivati Kalulu e Tomori. Entrambi molto giovani, il primo ha vissuto questi primi mesi in Italia tra alti e bassi, il secondo è in prestito dal Chelsea e in estate si dovrà capire quale sarà il suo futuro.

Baldè e Medina osservati speciali del Milan

La trattativa con i blues dirà se Tomori resterà a Milano o meno, in questo momento non c’è alcuni diritto o obbligo di riscatto, quindi il suo domani è tutto da scrivere.

Anche per questo, forse, Maldini si sta guardando intorno e secondo alcune indiscrezioni raccolte ha mandato i suoi osservatori in Francia nel weekend. Gli scout rossoneri hanno guardato da vicino i difensori centrali del Lens che ha pareggiato 1-1 contro il Remis. Il primo è Baldè, ventenne di oltre un metro e 90 centrimetri, che in Ligue 1 in questa stagione ha messo insieme ben 20 presenze. Prestanza fisica e ampi margini di miglioramento sono i motivi per cui il Milan sembra osservarlo da vicino.

Insieme a lui in difesa contro il Reims ha giocato l’argentino di 21 anni Medina. Meno fisico, ma più agilità e duttilità rispetto al compagno. Medina infatti può giocare sia al centro della retroguardia che a sinistra, essendo mancino di piede ed avendo una buona corsa.

Anche per lui tante presenze in questa stagione, 17, utili per certificarne la qualità.

Erlic possibile colpo di calciomercato rossonero

Dalla Francia si passa in Italia, con il vantaggio che acquistando un giocatore dal nostro Paese non ci sarebbero problemi nel gettarlo subito nella mischia. La conoscenza del nostro campionato potrebbe essere un vantaggio per Erlic, 23 anni, difensore centrale dello Spezia di Italiano.

Inutile dire che anche lui è stato osservato nel fine settimana appena passato, visto che i rossoneri hanno giocato, con poca fortuna, al Picco sabato sera. Alto 193 cm, il croato sta scalando posizioni nelle gerarchie di Italiano e sarebbe stato seguito dagli uomini del calciomercato del Milan.

A far decollare la trattativa potrebbero essere i buoni rapporti tra le società, come testimonia il prestito di Pobega.

E proprio del centrocampista Aquile e Diavolo dovranno parlare in estate. Il ragazzo sta facendo benissimo in Liguria, è a Spezia a titolo temporaneo e ha gli occhi addosso di alcune squadre di Premier League, tra il Leicester. A Milanello lo tengono in grande considerazione e potrebbero anche decidere di farlo rientrare alla base se dovesse confermare le sue qualità fino alla fine della stagione.