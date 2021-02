Roma - Milan alle 20.45 di Domenica 28 Febbraio chiude il mese, ma soprattutto chiude la 24ma giornata di Serie A. Entrambe reduci dalle fatiche dell'Europa League, ma entrambe qualificate. Agli ottavi l'urna ha pescato per la Roma lo Shakhtar Donetsk che un tempo fu allenato da Fonesca. Il Milan dopo aver eliminato a fatica la Stella Rossa ha pescato i diavoli rossi d'Inghilterra: il Manchester United. All'Olimpico di Roma però entrambe le squadre si giocano una buona fetta di stagione. I rossoneri hanno bisogno come non mai dei 3 punti per rimettersi in careggiata. Il Milan 'di campionato è reduce dalla sconfitta patita nel derby e dalla sconfitta con lo Spezia.

La Roma sarà ancora orfana del suo capitano Edin Dzeko, ma recupera Kumbulla che dovrebbe sedersi in panchina. Cristante verrà spostato nuovamente nei 3 di difesa. In attacco ci sarà Borja Mayoral con Mkhitaryan e Pellegrini alle sue spalle, ma pronti dalla panchina sia Pedro che El Shaarawy.

Pioli avrà a disposizione quasi tutta la rosa ad eccezione di Bennacer e Mandzukic. Tonali si insedierà nella mediana a fianco di Kessiè. Solamente due sono i ballottaggi per l'undici iniziale: Rebic o Rafael Leao per una maglia sulla trequarti di sinistre e in difesa due posti per tre, si giocano una maglia Kjær, Tomori e Romagnoli. Il capitano rossonero, reduce da prestazioni non esaltanti, dovrebbe accomodarsi in panchina ad inizio partita.

Sarebbe un segnale forte quello che vuole dare Pioli ai suoi, mettendo in panchina il capitano dei rossoneri, ma il Milan ha bisogno di qualche cambiamento per invertire la rotta negativa intrapresa. Contro la Roma, nel campionato scorso il Milan iniziò la sua cavalcata 'positiva' terminata in campionato con la sconfitta contro la Juventus il 6 Gennaio 2021.

Il mese di Febbraio per i rossoneri è stato negativo, ma potrebbe essere salvato da una vittoria a Roma. L'arbitro dell'incontro è il signor Marco Guida della sezione AIA di Torre Annunziata.

I convocati di Fonseca per la Roma:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Fazio, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Pedro, Borja Mayoral, Carles Perez, El Shaarawy.

Milan: la lista dei giocatori convocati da Pioli contro la Roma

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Rebić.

Roma - Milan le quote e il pronostico della partita:

Vige una sorta di sostanziale equilibrio tra le due squadre dove, secondo i bookmakers, la Roma potrebbe avere la meglio a 2,35.

Una vittoria del Milan invece è quotata 3,10 mentre a distanza ravvicinata (3,35) c'è il segno X. Difficile e poco pagante la giocata sul risultato finale. Più interessanti invece le quote relative ai gol con l'OVER 2,5 a 1,57 e l'OVER 3,5 a 2,35. Entrambe le squadre a segno, quindi la giocata 'GOL' viene pagata 1,45 la posta in palio. Zlatan Ibrahimovic guida le probabilità dei giocatori a segno con un 5,50. In seconda posizione c'è Borja Mayoral praticamente sempre a segno quando impiegato a 6. Chiude il podio il romanista Mkhitaryan a 6,50.