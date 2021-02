Uno dei giocatori che ha convinto tutti in casa Inter in questa prima parte della stagione è Achraf Hakimi. L'esterno marocchino era partito con un rendimento altalenante, andando a segno con il Benevento ma calando successivamente, praticamente dopo il caso di falsa positività al Covid che gli ha fatto saltare la sfida di andata con il Borussia Monchengladbach. Con il passare delle settimane, però, il giocatore è cresciuto e ora è quasi imprescindibile per lo scacchiere tattico di Antonio Conte. Inevitabilmente si sono scatenati rumors di mercato sul suo conto, con il Real Madrid che non disdegnerebbe un suo ritorno alla base, soprattutto alla luce delle difficoltà economiche che sta attraversando la società nerazzurra.

L'Inter ha le idee chiare

Inter e Real Madrid sono in ottimi rapporti e a testimoniarlo non c'è solo l'arrivo a Milano di Achraf Hakimi, concretizzatosi la scorsa estate per 40 milioni di euro, ma anche l'accordo trovato in seguito sul posticipare il pagamento della prima rata, che dovrebbe arrivare a fine marzo.

La situazione societaria in casa nerazzurra è molto delicata, con Suning in cerca di un acquirente, ma a quanto pare il colosso di Nanchino avrebbe rassicurato tutti sulla gestione del club da qui a fine giugno. Inoltre, nonostante queste difficoltà economiche, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il club meneghino avrebbe le idee chiare su Hakimi. L'esterno marocchino, infatti, è intoccabile e rientra tra gli incedibili in vista della prossima stagione, insieme ad altri due pilastri come Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

E ai Blancos è stato già comunicato che questa volta non ci saranno ritardi né posticipi nel pagamento della prima rata a fine marzo.

Il classe 1998 ha già realizzato un record, essendo il difensore in Europa con il più alto numero di gol nei top-5 campionato europei: ha infatti segnato sei reti e trovato anche quattro assist.

La valutazione di Hakimi

Come detto, l'Inter per accaparrarsi le prestazioni di Achraf Hakimi ha investito 40 milioni di euro, con il Real Madrid che ha deciso di privarsene avendo in rosa già Carvajal. Un investimento che, comunque, è stato già giustificato dalle prestazioni offerte dall'esterno marocchino. Anzi, se il club nerazzurro dovesse decidere di cederlo, e come detto la cosa al momento non sarebbe nei piani, la sua valutazione è già schizzata alle stelle.

Il classe 1998 vale ben oltre i 60 milioni di euro, essendo probabilmente il miglior interprete del ruolo al mondo, senza contare il fatto che sia ancora molto giovane e abbia tanti margini di miglioramento. Una cifra che, tra l'altro, alla luce del periodo storico, difficilmente potrà essere investita anche dai top club europei.