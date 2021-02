La Juventus prosegue nel suo tour de force. Dopo il pareggio contro il Verona nell'ultimo turno di Serie A che rischia di compromettere definitivamente la corsa allo scudetto (l'Inter è in fuga), adesso i bianconeri sono attesi dal turno infrasettimanale. Martedì 2 marzo con fischio d'inizio alle 20.45 l'undici di Andrea Pirlo se la vedrà contro lo Spezia. Guai a sottovalutare i liguri di mister Italiano, che in trasferta hanno raccolto dei risultati importanti e sono pronti a giocarsela a viso aperto. Sono reduci da un pareggio casalingo contro il Parma e hanno un discreto vantaggio sulla zona retrocessione.

Possono insomma scendere in campo senza l'obbligo di dover fare risultato a tutti i costi.

Juventus, rientra Danilo dalla squalifica

Bonucci, Chiellini e Cuadrado rimangono nella lista degli indisponibili della Juventus per questa contesa. La speranza dei tifosi è quella di rivederli in campo o contro la Lazio o contro il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League. Nel frattempo però l'unico ritorno è dunque quello di Danilo, che dopo aver scontato il turno di squalifica sarà regolarmente al suo posto sulla fascia destra di difesa. Il brasiliano è uno dei migliori juventini per rendimento in questa stagione e il suo rientro sarà fondamentale anche per l'esperienza che può mettere a disposizione dei compagni.

In attacco sempre uomini contati

Se in difesa l'emergenza può essere tamponata, in attacco Pirlo si ritrova davvero con gli uomini contati. Le condizioni di Dybala e Morata sono dei punti interrogativi, ad ogni modo sembra davvero molto probabile che i due contro lo Spezia non rientrino nell'elenco dei convocati. Potrebbe farcela al massimo lo spagnolo, che però al massimo andrebbe in panchina.

E dunque questo vuol dire straordinari per Cristiano Ronaldo. L'attacco bianconero si sta poggiando tutto sulle spalle del campione portoghese, chiamato a fare a differenza anche in questo match. Al suo fianco pochi dubbi, dovrebbe giocare ancora Kulusevski. Lo svedese nell'ultima partita non ha segnato, ma ha sfornato una buona prova e ora dovrà confermarsi.

La probabile formazione della Juventus

C'é ancora qualche nodo da sciogliere riguardo gli undici titolari, visto che poi all'orizzonte ci sarà un match contro la Lazio. In porta Buffon potrebbe spuntarla su Szczesny, in difesa invece Danilo e Alex Sandro giocheranno come esterni. La coppia centrale invece sarà formata ancora da De Ligt e Demiral. Per quanto riguarda il centrocampo, non ci sono alternative al duo Rabiot-Bentancur in mezzo. A destra giocherà ancora Chiesa, mentre a sinistra c'è un altro ballottaggio. McKennie questa volta dovrebbe giocare dal primo minuto al posto di Bernardeschi. In attacco come detto non ci sono alternative, giocano Ronaldo e Kulusevski.