Uno dei terzini più forti e decisivi della Serie A è sicuramente Theo Hernandez. Il giocatore del Milan sta mettendo in evidenza nelle due stagioni grandissime qualità dal punto di vista offensivo. Tecnica, velocità e grande tiro da fuori ne fanno uno dei giocatori più prolifici del campionato italiano. Il suo valore di mercato ha oramai raggiunto i 50 milioni di euro, in 19 partite in Serie A ha realizzato 4 gol e 4 assist. In un recente stories hanno destato molto clamore mediatico delle immagini pubblicate dalla sua compagna Zoe Cristofoli sul suo profilo ufficiale di Instagram. Si nota come i due stiano 'battagliando' a colpi di stelle filanti nello studio del terzino francese, dove però spunta una maglia della Juventus in bella mostra.

Un'immagine che ha scatenato la reazione dei tanti tifosi della Juventus, che ovviamente sperano nell'arrivo di un terzino sinistro dalle qualità di Theo Hernandez. Tanti i commenti degli utenti, alcuni di questi juventini ma altri anche di tifo milanista.

Le reazione degli utenti all'immagine postata dalla compagna di Theo Hernandez

Diversi i commenti arrivati sui social dopo che Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, nell'immortalare un episodio ludico nello studio del terzino francese ha inquadrato una maglia della Juventus in bella mostra. Un tifoso, presumibilmente juventino, ha scritto ironicamente: "Non è Frabotta ma mi accontenterei". Un altro invece, in maniera molto più realistica, ha dichiarato: "Più che altro io proverei a prendere Pessina, secondo me con 40 milioni di euro lo portate casa e sarebbe un ottimo acquisto".

Un tifoso milanista ha invece alimentato ulteriormente l'ironia twittando: "Più che altro quella maglia è lo straccio per pulire il bagno di casa".

Il 'problema' della fascia sinistra per la Juventus

Se nella fascia destra la Juventus ha trovato come soluzione l'adattamento di Cuadrado, diverso è il discorso per il ruolo di terzino sinistro. Alex Sandro in queste ultime stagioni non è riuscito a fare quel definitivo salto di qualità.

Per questo la Juventus potrebbe pensare di cederlo la prossima estate. Di certo, con l'attuale situazione economica nel mondo del calcio, sembra difficile trovare acquirenti per il brasiliano. Negli ultimi mesi si è parlato di un interesse della Juventus per Emerson Palmieri, riserva al Chelsea. o per Marcelo, anche lui oramai in panchina al Real Madrid.

Profili interessanti ma che evidentemente non hanno le potenzialità del terzino francese del Milan. Theo Hernandez alla Juventus sembra una trattativa però davvero improbabile, almeno attualmente, considerando il costo del cartellino del giocatore. Il Milan infatti lo valuta almeno 50 milioni di euro.