La Juventus in questa stagione sta dimostrando di avere una grande abbondanza in tutti i settori. Probabilmente l'unico che avrebbe bisogno di maggior qualità è il centrocampo, anche se la crescita di Arthur Melo, Rabiot e Bentancur tranquillizza il tecnico Andrea Pirlo. Grande soddisfazione, invece, per la stagione fin qui disputata dai due terzini destri della rosa bianconera, ovvero Danilo e Cuadrado. Se da una parte il colombiano si è solo confermato rispetto alle annate precedenti, il brasiliano invece ha avuto un miglioramento importante rispetto alla scorsa stagione. Proprio il classe 1991 è stato acquistato dalla Juventus nello scambio che ha portato il portoghese Joao Cancelo al Manchester City.

Il lusitano è diventato un titolare di Guardiola, migliorando notevolmente anche la fase difensiva. Nelle ultime settimane sono arrivate indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile ritorno di Cancelo alla Juventus. Voci che però hanno perso consistenza nelle ultime ore sia per la volontà della società inglese di non cedere il portoghese, sia per il fatto che i bianconeri sono soddisfatti degli attuali terzini destri a disposizione.

Joao Cancelo non interesserebbe alla Juventus

La Juventus non avrebbe interesse a riportare Cancelo a Torino. Il portoghese in questa stagione sta finalmente facendo vedere le sue qualità, a tal punto da aver convinto Guardiola a concedergli la titolarità della fascia destra. Si era parlato in queste settimana di un possibile ritorno in Italia del portoghese, voci però che attualmente non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

Cancelo la scorsa stagione era stato avvicinato anche all'Inter. Il Manchester City lo avrebbe voluto inserire nella trattativa che avrebbe portato Lautaro Martinez in Inghilterra. Alla fine però la società nerazzurra ha deciso di tenere la sua punta.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, almeno per la prossima stagione i titolari della fascia destra della Juventus saranno ancora Cuadrado e Danilo.

Le cose potrebbero cambiare per la stagione 2022-2023, soprattutto perché il colombiano va in scadenza di contratto con la società bianconera. Potrebbe rinnovare, ma molto dipenderà dalla sua forma, in quanto il prossimo anno compirà 34 anni. Probabile quindi che già in estate possa arrivare un giovane terzino destro, da far crescere nell'under 23.

A gennaio la Juventus ha provato a portare Reynolds in Italia (con l'idea di prestarlo al Benevento per sei mesi perché non aveva posti liberi in rosa per i giocatori extracomunitari), ma alla fine l'americano si è trasferito alla Roma per circa 7 milioni di euro.