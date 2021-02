La settimana calcistica in Italia è stata caratterizzata da molte tensioni, in particolar modo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Juventus e Inter. Se da una parte i giocatori in campo hanno messo agonismo senza eccedere, dall'altra non si può dire lo stesso per le figure dirigenziali e per i vari staff tecnici delle due squadre. In primis l'atteggiamento del tecnico dell'Inter Antonio Conte, che ha protestato in maniera veemente più volte contro l'arbitro Mariani. In un'occasione Bonucci dalla panchina ha invitato l'allenatore nerazzurro a rispettare le decisioni dell'arbitro. Il dito medio di Conte rivolto presumibilmente alla dirigenza della Juventus e la reazione stizzita di Agnelli hanno determinato ulteriori tensioni.

Sull'argomento si è soffermato il noto presentatore televisivo di Mediaset Paolo Bonolis. Quest'ultimo ha criticato soprattutto lo stile di Bonucci, che si sarebbe intromesso nella discussione fra Conte e l'arbitro. Allo stesso tempo ha definito arrogante l'atteggiamento del presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Paolo Bonolis su Leonardo Bonucci e Andrea Agnelli

In una recente intervista il presentatore televisivo Bonolis ha dichiarato: "È sempre molto divertente, la signorilità della famiglia Agnelli si è mostrata un'altra volta, così come quella di Bonucci". Sul difensore centrale ha sottolineato come abbia invitato Conte a rispettare le decisioni arbitrali poi però lui è il primo a strillare sempre, sia in campo che fuori. Ha poi aggiunto: "È evidente come in casa bianconera ci siano due pesi e due misure".

Bonolis si è poi soffermato sul comportamento di Agnelli e le offese che ha rivolto a Conte dopo il fischio finale della partita, Bonolis si è limitato a dire che l'atteggiamento del presidente della Juventus non è stato una caduta di stile, ma solo la dimostrazione della sua arroganza.

Paolo Bonolis 'giustifica' l'allenatore dell'Inter Antonio Conte

Bonolis ha poi voluto giustificare l'allenatore dell'Inter sottolineando come quest'ultimo abbia un carattere suscettibile. Bonolis ha poi aggiunto: "Conte è un professionista serio, spende le sue energie per la squadra per cui lavora". Riguardo invece alle ambizioni da scudetto dell'Inter, il presentatore ha detto che la squadra nerazzurra non è obbligata a vincerlo.

Ha poi lanciato una critica anche al gioco espresso dalla Juventus contro l'Inter, sottolineando che la squadra bianconera è sembrata il Crotone nella modalità in cui ha difeso. Infine, il presentatore ha dichiarato che la partita l'Inter l'ha persa all'andata a causa dei due errori difensivi di Young e di Bastoni-Handanovic.