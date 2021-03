Giorgio Chiellini potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il contratto del difensore centrale bianconeri termina tra pochi mesi e il giocatore starebbe pensando di non rinnovare, chiudendo così a 36 anni la sua lunga carriera sotto la Mole. La delusione per l’ennesima debacle europea potrebbe dare l’ultima spinta ad un decisione che il calciatore starebbe prendendo seriamente in considerazione. Con oltre 500 presenze in bianconero, Giorgio Chiellini è sicuramente l’uomo simbolo della squadra che ha vinto nove Scudetti di fila e che ha anche anche sfiorato la Champions League in un paio di occasioni.

Il perché dell’addio alla Juventus di Chiellini

La motivazione principale dietro all’addio di Chiellini alla Juventus, e anche al calcio giocato, sarebbero le sue condizioni fisiche. La possibile decisione di smettere arriverebbe al termine di un anno che è stato un calvario per l’ex azzurro. Solo otto le presenze in campionato, tre quelle in Champions League, poco, troppo poco per un lottatore come lui che ieri ha assistito al naufragio dei bianconeri contro il Porto dalla panchina per tutti i centoventi minuti.

In totale in questa annata, come rivela transfermarkt, sono già stati quattro gli infortuni muscolari che lo hanno costretto a fermarsi per un totale di 20 gare. Un problema anche per Pirlo che infatti ha fin da subito adattato come centrale di difesa “ibrido” Danilo.

Tutto questo dopo che l’anno scorso per Chiellini era arrivata la rottura del legamento crociato del ginocchio che ha fatto saltare a Chiellini praticamente tutta la stagione.

Il dopo Chiellini è già iniziato

Insomma due stagioni così dure a 36 anni starebbe inducendo Giorgio Chiellini a dire basta. [VIDEO] Un addio con cui la Juventus ha già iniziato a fare i conti nelle ultime finestre di mercato.

Non è un caso che siano arrivati due giovani e talentuosi difensore centrali come De Ligt e Demiral. Il primo ha già dimostrato di essere un pilastro, il secondo sta crescendo passo dopo passo e quando limiterà la propria irruenza potrà essere un altro cardine della difesa bianconera del futuro.

Il ringiovanimento della retroguardia non sarebbe però finito, i bianconeri sarebbero infatti interessati al ventiquattrenne della Roma Gianluca Mancini.

Arrivato dall’Atalanta per 15 milioni di euro, nei giallorossi è diventato un titolare fisso di Fonseca e in questa stagione si è anche tolto la soddisfazione di mettere a segno quattro reti. Di certo per la Juventus non sarà facile portarlo via dalla Capitale visto che ha un contratto lungo fino al 2024.