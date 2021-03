La Juventus trova sul suo cammino il Benevento di Filippo Inzaghi. I bianconeri sono attualmente distanti di 10 lunghezze dall'Inter di Conte, ma hanno una partita in meno e una serie positiva di 3 vittorie consecutive che fa ben sperare. Il Benevento invece, dopo lo straordinario avvio di campionato, sta incontrando alcune difficoltà. I sanniti, non vincendo dallo scorso 6 gennaio, hanno ridotto di soli 4 punti il vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Cagliari.

Per la Juventus, vincere significherebbe raggiungere il traguardo delle 4 vittorie consecutive in Serie A in questa stagione. Stranamente i bianconeri non ci sono ancora riusciti, dopo averlo fatto a ripetizione nelle stagioni precedenti.

Filippo Inzaghi ha esortato i suoi ragazzi a invertire la rotta dopo le brutte prestazioni delle ultime partite e cercare di conquistare quei 12-13 punti necessari per raggiungere la salvezza. Nella conferenza alla vigilia del match, il mister giallorosso ha parlato del futuro della squadra: "Abbiamo tirato la carretta per mesi, la sosta viene al momento opportuno per recuperare tutti. Ci saranno due partite in casa fondamentali in cui ci giocheremo tanto, vorrei avere la rosa al completo per toglierci soddisfazioni."

La presentazione della sfida tra Juventus e Benevento

La Juventus ritrova Alex Sandro e Bentancur, mentre Buffon potrebbe giocare al posto di Szczesny. Dybala è ancora indisponibile, pertanto l'attacco sarà composto da Morata e Cristiano Ronaldo. Pirlo dovrà fare a meno anche di Ramsey e Demiral infortunati, e di Cuadrado squalificato.

Filippo Inzaghi farà a meno di Glik e Schiattarella squalificati e Depaoli, Iago Falque e Letizia infortunati. In attacco giocheranno probabilmente Lapadula e Caprari.

Le probabili formazioni di Juventus-Benevento

Formazione Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Ronaldo, Morata. All. Pirlo

Formazione Benevento (3-5-1-1): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Caprari; Lapadula.

All. F. Inzaghi

Arbitro: Abisso di Palermo; Guardalinee: Giallatini-Lo Cicero; Quarto uomo: Giua ; Var: Banti-Vivenzi

I precedenti di Juventus-Benevento

All'andata, la squadra di Filippo Inzaghi ha fermato i bianconeri sull'1-1. Una partita stregata per la Juventus, non solo perchè nella città di Benevento si produce il famoso liquore, ma anche perchè non è riuscita a trovare la via del gol vittoria.

Complessivamente le due squadre si sono affrontate 3 volte in Serie A. La Juventus ha vinto in entrambe le partite disputate nella stagione 2017/2018, imponendosi 2-1 a Torino e 4-2 a Benevento.

La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati Sky, sui canali Sky Sport Serie A ( canali numero 202 e 249 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre). L'evento sarà fruibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv.