La Juventus in estate dovrà risolvere anche le situazioni contrattuali riguardanti i giocatori attualmente in prestito in altre società. Douglas Costa, De Sciglio, Rugani, Perin, Pjaca e Pellegrini non hanno infatti ancora la certezza del loro futuro professionale per la prossima stagione. Il brasiliano difficilmente sarà riscattato dal Bayern Monaco e con ogni probabilità dovrebbe ritornare a Torino. Per il terzino italiano il Lione starebbe valutando la possibilità di un acquisto definitivo. Le ultime indiscrezioni di mercato confermerebbero infatti come la Juventus stia pensando di inserirlo come contropartita tecnica per l'acquisto del centrocampista del Lione Houssem Aouar.

Rugani invece ha lasciato intendere che vorrebbe rimanere al Cagliari mentre sui giocatori in prestito al Genoa attualmente non arrivano notizie di mercato.

Ritornando però su Douglas Costa il suo ritorno a Torino però dovrebbe essere solo momentaneo. Il brasiliano infatti non rientrerebbe nel progetto sportivo bianconero. La Juventus lo cederebbe volentieri anche per risparmiare i 6 milioni di euro netti d'ingaggio fino a giugno 2022.

Douglas Costa dovrebbe ritornare alla Juventus

Il centrocampista offensivo Douglas Costa a fine stagione è destinato a ritornare alla Juventus. Il Bayern Monaco, società in cui attualmente si trova in prestito, non sembrerebbe intenzionata a riscattare il suo cartellino. Il brasiliano però dovrebbe essere solo di passaggio a Torino.

Si parla infatti di un possibile trasferimento del giocatore in Brasile, nello specifico nel Gremio, società in cui ha giocato ad inizio carriera.

Il Gremio sarebbe interessato al giocatore

Attualmente però il principale problema è rappresentato dall'ingaggio che percepisce Douglas Costa. Difficilmente il Gremio riuscirà a garantirgli i sei milioni di euro a stagione che attualmente guadagna.

L'unica modalità che potrebbe favorire l'addio di Douglas Costa è una buonuscita da parte della Juventus, con la società bianconera che andrebbe a ripetere quanto fatto lo scorso Calciomercato estivo con Higuain e Matuidi. Nelle ultime settimane però si era parlato anche di un possibile trasferimento di Douglas Cosa come contropartita per l'acquisto definitivo di Morata dall'Atletico Madrid.

Anche il Leeds di recente avrebbe manifestato interesse per il giocatore. Non è da scartare la possibilità che in estate qualche società inglese possa provare ad acquistare il centrocampista brasiliano. Anche perché a 30 anni il brasiliano può essere ancora decisivo in campionati competitivi come quello spagnolo o quello inglese.