L'Inter avrebbe cominciato a muoversi in vista della prossima sessione di Calciomercato, almeno facendo qualche sondaggio visto che, prima di chiudere qualche trattativa, dovrà risolvere le questioni a livello societario. Uno dei reparti che i nerazzurri sicuramente proveranno a rinforzare è quello degli esterni visto che dovrebbero andare via sia Ashley Young che Aleksander Kolarov, entrambi in scadenza di contratto a giugno. L'idea sarebbe quella di puntare su un esterno duttile, in grado di giocare sia a destra che a sinistra, come Matteo Darmian. Il nome nuovo fatto da Antonio Conte sarebbe quello di Juan Cuadrado, che potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione.

Inter su Cuadrado

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Juan Cuadrado in vista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri sono in cerca di un esterno in grado di giocare sia a destra che a sinistra e il colombiano si sposerebbe a pieno con queste esigenze. Inoltre, il giocatore ha caratteristiche molto simili a quelle di Achraf Hakimi, e questo vuol dire che potrebbe far rifiatare il marocchino. Con i due in rosa Conte potrebbe schierarli insieme, facendoli alternare sulle due fasce anche nel corso della partita.

La permanenza alla Juventus del classe 1988 è tutt'altro che scontata, anche alla luce del contratto in scadenza a giugno 2022. Le trattative per il rinnovo proseguono ma arrivare alla fumata bianca non è semplice vista l'età non più giovanissima del giocatore.

Cuadrado è stato spesso tra i migliori in campo nelle fila bianconere e in quest'annata ha messo insieme diciannove presenze in campionato, mettendo a segno una rete e collezionando ben sei assist. Numeri importanti per un giocatore che, comunque, ha dovuto fare spesso i conti con alcuni problemi fisici.

La richiesta della Juventus

Il contratto in scadenza a giugno 2022 incide senza dubbio sulla valutazione di Juan Cuadrado.

Senza il rinnovo di contratto, la Juventus probabilmente deciderà di cederlo per non perderlo poi a parametro zero e l'Inter osserva con attenzione questa situazione. I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro, bonus compresi, per assicurarsi le prestazioni dell'esterno colombiano. La Juve al momento prende tempo, visto che la priorità di Agnelli è quella di cercare di rinnovare il contratto del classe 1988.

In caso di mancata fumata bianca, però, sarà inevitabile prendere in considerazione la proposta della società nerazzurra. Conte, in questo modo, avrebbe quell'esterno che ha chiesto ai propri dirigenti ad un prezzo abbordabile, un giocatore bravo nei cross e a saltare l'uomo nell'uno contro uno.