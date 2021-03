Uno dei profili più interessanti della Juventus under 23 in questa stagione è sicuramente Tommaso Barbieri. Il terzino arrivato a settembre 2020 dal Novara si sta rivelando un giocatore utile per il tecnico Lamberto Zauli. Ad inizio stagione il classe 2002 è stato condizionato dalla positività al coronavirus, che non lo ha aiutato nell'adattamento nella squadra bianconera. Fino ad adesso ha disputato 12 partite con la Juventus under 23, gran parte delle quali da subentrato. In una recente intervista a JTV, Tommaso Barbieri ha raccontato i suoi primi mesi nella società bianconera. Ha infatti dichiarato di essere molto felice della sua esperienza alla Juventus ed ha aggiunto che darà il massimo.

Si è poi soffermato sul momento e sulle ambizioni della squadra, dichiarando: "Il gruppo sta facendo molto bene e dobbiamo continuare così". Tommaso Barbieri ha poi parlato della difficile sfida di campionato che l'under 23 bianconera avrà domenica 21 marzo contro l'Olbia. Sui modelli a cui si sta inspirando, Barbieri ha dichiarato: "Mi piacciono Alexander-Arnold e Cancelo". Ha poi aggiunto che gradualmente sta cercando di migliorare lavorando sui suoi punti deboli.

Barbieri sul campionato di Serie C

Tommaso Barbieri ha poi voluto parlare anche del campionato di Serie C, sottolineando come sia molto difficile da affrontare. Ha infatti dichiarato: "Molto difficile questa categoria, piena di giocatori forti". Sull'ambiente bianconero ha invece aggiunto che è consapevole di trovarsi in strutture e società fra le migliori al mondo.

Sulla sua attuale squadra ha rimarcato il fatto che sia formata da molti talenti alle prime armi nella categoria ma anche da giocatori di esperienza che si stanno dimostrando ottimi insegnanti per i giovani.

Barbieri ha voluto riassumere la Juventus under 23 con questa frase: "Una squadra che non molla mai e che sa giocare bene a calcio". Importanti per la crescita della squadra si stanno rivelando, a detta del difensore, sia Lamberto Zauli che il suo staff tecnico.

La stagione della Juventus under 23

L'obiettivo stagionale della Juventus under 23 allenata da Lamberto Zauli è la qualificazione ai playoff per la promozione nel campionato di Serie B. Dopo il rinvio delle ultime due partite a causa dell'emergenza coronavirus, la squadra bianconera è pronta a ritornare a disputare un match di campionato domenica 21 marzo contro l'Olbia.

Attualmente la seconda squadra bianconera è ottava in classifica a 46 punti anche se deve recuperare due match. Guida la classifica del girone A il Como che ha 59 punti. Seguono Pro Vercelli (58), Renate (55), Lecco (51), Alessandria e Pro Patria (50) e Pontedera (47).