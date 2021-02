La Juventus lo scorso gennaio ha deciso di investire soprattutto sui giovani. La società bianconera, infatti, ha speso più di 30 milioni di euro per rinforzare l'under 23 ma anche per acquistare uno dei migliori talenti del calcio italiano (Rovella) rimasto in prestito al Genoa fino a giugno 2022. Per la seconda squadra bianconera sono arrivati il difensore centrale ex Pro Vercelli Davide De Marino, il centrocampista ex Nantes Dabo mentre il settore avanzato la società bianconera si è rinforzata con Aké (ex Olympique Marsiglia), Compagnon (ex Udinese) e Pecorino (ex Catania). Di recente l'emittente televisiva JTV ha deciso di intervistare il centrocampista ex Nantes Abdoulaye Dabo.

Nel post match di Pro Vercelli-Juventus under 23 il mediano francese infatti ha parlato non solo della sconfitta subita dalla sua squadra ma anche del suo trasferimento a Torino a gennaio. A tal riguardo Dabo ha dichiarato: "La Juventus mi voleva da tre anni, in passato la cosa non si è concretizzata ma era arrivato il momento di fare il grande salto in una società blasonata". Il francese ha poi aggiunto: "Sono felice di essere a Torino e spero vada tutto per il meglio".

Dabo ha parlato dei suoi primi due mesi alla Juventus

Il centrocampista Abdoulaye Dabo è stato protagonista di un'intervista organizzata da JTV in cui ha parlato di mercato e di calcio giocato. Oltre a sottolineare il fatto che era il momento di fare una nuova esperienza professionale in una società importante come la Juventus, ha dichiarato che fin dal suo arrivo sia i suoi compagni di squadra che mister Zauli lo hanno messo subito a suo agio.

Ha poi aggiunto: "Possiamo lavorare bene per raggiungere gli obiettivi stagionali".

La squadra di Zauli lo scorso weekend ha pareggiato contro la Lucchese

La Juventus under 23, dopo la sconfitta contro la Pro Vercelli, lo scorso weekend non è riuscita a raccogliere i tre punti contro l'ultima in classifica del suo girone. La squadra di Zauli infatti ha pareggiato 1 a 1 contro la Lucchese ma rimane sempre in piena zona playoff.

L'obiettivo stagionale per la seconda squadra bianconera è quella di provare a conquistare la promozione in Serie B passando anche dai playoff. Di certo rispetto alla scorsa stagione la squadra è migliorata, se consideriamo che nell'annata 2019-2020 l'under 23 è arrivata a ridosso dei playoff senza però qualificarsi. Ha potuto però accedervi grazie alla conquista della Coppa Italia di Serie C.

La stagione di Abdoulaye Dabo alla Juventus under 23

Il centrocampista Abdoulaye Dabo è arrivato alla Juventus in prestito con diritto di riscatto a circa 900 mila euro. Sarà quindi importante per il giocatore conquistarsi la conferma in questa seconda parte della stagione. Fino ad adesso ha disputato 7 partite in Serie C realizzando anche un assist decisivo per i suoi compagni.