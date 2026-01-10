La Juventus guarda con grande attenzione al mercato dei parametri zero e tra i profili monitorati con maggiore interesse spicca quello di Marcos Senesi. Il difensore argentino, attualmente in forza al Bournemouth, andrà in scadenza di contratto a giugno e rappresenta un’occasione appetibile per diversi club europei. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, anche il Barcellona si sarebbe già mosso, effettuando una prima chiamata esplorativa per sondare la disponibilità del giocatore. Tuttavia, la società bianconera non intende restare a guardare e vuole provare a inserirsi con decisione per battere la concorrenza blaugrana.

Si proverà a chiudere

La dirigenza juventina, infatti, avrebbe in programma a breve un confronto diretto con l’entourage di Senesi, con l’obiettivo di presentare un progetto tecnico convincente e un’offerta economica importante. L’intenzione della Juventus è quella di sfruttare il fattore tempo e anticipare le mosse degli altri club interessati, cercando di indirizzare la scelta del difensore argentino. Dal canto suo, Senesi avrebbe già fatto sapere di voler firmare un accordo quadriennale, una richiesta che la Juve sta valutando con attenzione, considerando anche l’impatto a bilancio e le prospettive future del reparto difensivo.

Il summit tra le parti potrebbe andare in scena già la prossima settimana e rappresenterà un passaggio chiave per capire le reali possibilità di chiusura dell’operazione.

Damien Comolli, amministratore delegato bianconero, vuole provare a stringere i tempi proprio per allentare la concorrenza e assicurarsi un giocatore ritenuto ideale per alzare il livello qualitativo della rosa. Senesi, grazie alla sua esperienza internazionale e alle caratteristiche tecniche, viene considerato un profilo affidabile, in grado di adattarsi rapidamente alle richieste tattiche del calcio italiano.

Il difensore argentino, dal canto suo, ha già preso una decisione importante: lasciare il Bournemouth a parametro zero al termine della stagione. Dopo l’esperienza in Premier League, Senesi è alla ricerca di una nuova sfida e attende un’offerta giudicata congrua sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo progettuale.

La Juventus, consapevole di questo scenario, vuole farsi trovare pronta e presentarsi come una destinazione ambiziosa e competitiva.

Non si molla la pista Chiesa

Parallelamente, il club bianconero continua a lavorare anche su altre piste. In particolare, resta aperto il dossier relativo al vice Yildiz, un tassello offensivo ritenuto fondamentale per completare il reparto avanzato. Al momento, il nome in cima alla lista resta quello di Federico Chiesa. La dirigenza juventina è impegnata nel tentativo di convincere il Liverpool ad accettare una formula di prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe alla Juve di contenere l’investimento iniziale. Per ora, però, il club inglese sembra intenzionato a cedere il classe ’97 soltanto a titolo definitivo, rendendo la trattativa complessa ma non impossibile.

Il mercato della Juventus, dunque, entra in una fase calda: tra parametri zero di prestigio come Senesi e operazioni strategiche in attacco, i bianconeri vogliono costruire una rosa più competitiva e pronta a rilanciarsi ai massimi livelli.