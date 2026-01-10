La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, valutando diverse opportunità per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tra le priorità individuate dalla dirigenza bianconera c’è la ricerca di un vice Yildiz, un profilo capace di garantire qualità, duttilità e soluzioni alternative sulla trequarti offensiva. In questo contesto si inserisce il nome di Daniel Maldini, che nelle ultime ore è tornato con forza nei radar del club torinese.

A fare il punto della situazione è stato Alfredo Pedullà che, tramite X, ha rivelato un contatto diretto tra la Juventus e l’entourage del giocatore attualmente all’Atalanta: “Nel frattempo ieri il suo agente ha avuto un contatto approfondito con la Juventus”.

Un segnale chiaro dell’interesse dei bianconeri, che stanno valutando con attenzione la fattibilità dell’operazione e le condizioni per eventualmente affondare il colpo.

Maldini piace anche alla Lazio

Pedullà ha poi aggiunto un altro elemento importante legato alla concorrenza, in particolare quella della Lazio, altro club che segue Maldini da vicino: “Daniel Maldini, la Lazio rinvia - come previsto - ogni decisione alla prossima settimana”. I biancocelesti, dunque, sembrano aver momentaneamente congelato la pista, prendendosi ulteriore tempo prima di sciogliere le riserve. Questa situazione potrebbe favorire la Juventus, che ora resta alla finestra per capire se accelerare o attendere ulteriori sviluppi.

Per Daniel Maldini, classe 2001, un eventuale trasferimento a Torino rappresenterebbe un’opportunità significativa di crescita. Alla Juventus ritroverebbe Luciano Spalletti, allenatore che ha creduto in lui e lo ha lanciato in Nazionale, valorizzandone le qualità tecniche e la capacità di muoversi tra le linee. Un fattore non secondario, che potrebbe incidere sulla scelta del giocatore in caso di più offerte sul tavolo.

Inoltre, Daniel Maldini lavorerebbe nuovamente con François Modesto, attuale direttore tecnico bianconero, già conosciuto ai tempi del Monza. Un rapporto professionale che potrebbe facilitare l’inserimento del giocatore nell’ambiente juventino e rendere più fluide le trattative tra le parti.

La Juventus, dal canto suo, valuta Maldini come un profilo giovane ma già con una buona esperienza in Serie A, capace di adattarsi a più ruoli offensivi.

Standby sul centrocampista

Parallelamente, il club bianconero continua a monitorare anche altre piste per rinforzare il reparto offensivo. Restano sullo sfondo nomi importanti come Federico Chiesa e Yannick Carrasco, entrambi considerati profili di livello internazionale, ma con caratteristiche e costi differenti. La dirigenza sta analizzando ogni scenario, cercando di individuare la soluzione più sostenibile sia dal punto di vista tecnico che economico.

Attenzione, però, anche al centrocampo. La Juventus non esclude infatti l’arrivo di un nuovo mediano.

Tra i nomi accostati ai bianconeri c’è quello di Guido Rodriguez, ma al momento il giocatore non convincerebbe del tutto Luciano Spalletti. Per questo motivo la Juventus ha deciso di prendere tempo, in attesa di capire se dal mercato possano emergere opportunità più allettanti e più in linea con le idee dell’allenatore. Il mercato è ancora lungo e le strategie bianconere restano in continua evoluzione.