L'Inter è ad un passo dalla conquista dello scudetto. Ad Appiano Gentile è quasi tutto pronto per una festa che manca ormai da ben 11 anni, dall'anno del Triplete. Il merito di questa cavalcata trionfale è soprattutto di Antonio Conte. L'allenatore leccese ha cambiato l'ambiente interista, lo ha reso più unito e coeso. Questo è dimostrato dalle esultanze di gruppo dopo un goal, soprattutto negli ultimi mesi. Conte e i suoi giocatori sentono molto la pressione, perché il trofeo è sempre più vicino e nessuno sembra in grado di toglierglielo. Il vantaggio sulle inseguitrici è importante: 11 punti sull'Atalanta e 13 sul Milan, che deve giocare ancora il match contro la Lazio.

Non è un caso che la squadra bergamasca risulti al secondo posto in classifica. Anche Gian Piero Gasperini ha messo a punto una macchina quasi perfetta, in grado di competere ai più alti livelli nazionali e internazionali. In questo ultimo scorcio di campionato, la lotta tra le due squadre nerazzurre non è solo in campo, ma anche sul mercato. La società meneghina avrebbe infatti puntato una delle punte di diamante dei bergamaschi: Ruslo Malinovskyi.

Malinovskyi, il tuttofare dell'Atalanta

Malinovskyi è diventato l'anima dell'Atalanta. Trova facilmente la via del goal e manda in porta i suoi compagni con sempre maggiore regolarità. Il suo sinistro da fuori è micidiale. Nemmeno i migliori portieri sono in grado di neutralizzarlo.

Le sue giocate e la sua crescita sono l'arma in più della squadra bergamasca, che sembra aver ormai superato la nostalgia del Papu Gomez, trasferitosi al Siviglia nel mercato di gennaio. La sua grande qualità è quella di ricoprire svariati ruoli: quello di mezzala per avere una soluzione in più sulla costruzione dal basso oppure quello di trequartista, in grado di lanciare i suoi compagni di squadra in azioni pericolose.

Da due anni è in una fase di grande crescita ed è sempre più l'uomo-mercato dell'Atalanta. Nel 2019 arrivò a Bergamo dopo aver superato la concorrenza di un'altra italiana, la Roma, che lo aveva messo nel mirino.

l'Inter su Malinovskyi per 25 milioni di euro

Adesso, gli occhi su Malinovskyi pare averli messi l'Inter. Conte vuole maggiore qualità e fantasia a centrocampo.

Il giocatore ucraino resta sempre in cima alla lista. La dirigenza nerazzurra aveva mostrato un certo interessamento già nella scorsa sessione estiva di mercato, senza però, avanzare un'offerta concreta. Ora potrebbe esserci un accordo tra le parti per trovare la giusta cifra da destinare ad un giocatore in forte crescita dal punto di vista tecnico e tattico. Il muro da sfondare dovrebbe essere quello dei 25 milioni di euro. L'Inter ci ragiona perché l'ucraino potrebbe essere l'arma in più per portare la squadra ai più alti livelli internazionali.