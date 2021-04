In questi giorni molti dei giocatori della Juventus sono al centro di diverse voci di mercato. Tra i più chiacchierati ci sono sicuramente Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Il numero 10 juventino non ha ancora rinnovato con la Juventus e per lui si parla di un possibile scambio con Mauro Icardi. Mentre il dubbio sul futuro di CR7 riguarda soprattutto la sua volontà di restare oppure no a Torino. Del futuro di entrambi ha parlato Luciano Moggi: "Dybala per Icardi mi sembra una pazzia!", ha scritto l'ex dirigente bianconero su Twitter. Moggi, inoltre, si è detto sicuro che CR7 resterà a Torino: "Ronaldo?

Resta sicuramente alla Juve".

#Dybala per #Icardi mi sembra una pazzia!

L’anno scorso è stato lui il #Ronaldo bianconero.

Non rinuncerei a Dybala, perché a questa #Juventus mancano i guizzi. Ronaldo? Resta sicuramente alla #Juve, anche perché nessuno può permettersi di pagare il suo stipendio. — Luciano Moggi (@LucianoMoggi) April 15, 2021

Moggi parla del futuro della Juventus

La Juventus nella prossima estate potrebbe fare qualche cambio all'interno del suo organico. In modo particolare uno dei reparti che potrebbe subire diversi cambi è l'attacco, visto che Paulo Dybala potrebbe salutare la Vecchia Signora. Infatti, l'argentino va in scadenza di contratto nel 2022 e la Juventus potrebbe cercare di cederlo proprio per evitare di perderlo a zero.

Secondo Luciano Moggi, però, i bianconeri non dovrebbero scambiare la Joya con Mauro Icardi: "Non rinuncerei a Dybala, perché a questa Juventus mancano i guizzi". Infine per l'ex dirigente della Juventus Cristiano Ronaldo rimarrà a Torino per un motivo ben preciso: "Perché nessuno può permettersi di pagare il suo stipendio".

Cristiano Ronaldo titolare contro l'Atalanta

In attesa di sapere quale sarà il loro futuro, la Juventus si gode le prestazioni sia di Cristiano Ronaldo che di Paulo Dybala. L'argentino è tornato a disposizione dopo tre mesi e adesso spera di poter aiutare i bianconeri in questo finale di stagione. La Juventus ha bisogno dei suoi giocatori migliori per conquistare un posto Champions.

Già domenica 18 aprile, la Juventus si giocherà un bel pezzo di europa visto che è in programma la gara contro l'Atalanta. Per questa partita la certezza di Andrea Pirlo è Cristiano Ronaldo che sarà certamente titolare al suo fianco ci sarà uno fra Alvaro Morata e Paulo Dybala. Per il resto si dovrebbe rivedere la stessa formazione vista contro il Genoa con Dejan Kulusevski che agirà sulla fascia destra, mentre Federico Chiesa sarà il titolare sulla sinistra. In difesa, invece, resta da capire chi giocherà al fianco di Matthijs de Ligt visto che la Juventus ha recuperato Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino è in ballottaggio con Giorgio Chiellini. Domani 15 aprile, la Juventus proseguirà la preparazione alla Continassa e svolgerà una seduta mattutina.

Nelle prossime sedute Pirlo scioglierà gli ultimi dubbi di formazione in vista del match contro l'Atalanta.