Tutto in una gara, residue chance salvezza che andranno a scontrarsi con ambizioni scudetto. La sfida dell'Ezio Scida tra Crotone e Inter, match in programma sabato 1 maggio alle ore 18:00, avrà un grande valore per le due formazioni. I calabresi dopo sei sconfitte consecutive sono riusciti a superare in trasferta il Parma (3-4), per i nerazzurri, invece, la vittoria contro l'Hellas Verona ha concesso uno dei primi match-point tricolore. In caso di vittoria a Crotone e risultati favorevoli dagli altri campi per la squadra di Antonio Conte vorrebbe dire vittoria anticipata del campionato.

Crotone, finale di stagione per l'orgoglio

A motivare la squadra di Serse Cosmi nelle ultime cinque giornate di campionato sarà l'orgoglio. Con l'obiettivo salvezza ormai praticamente sfumato il Crotone proverà a ottenere quanti più punti possibili soprattutto nelle sfide casalinghe. La prima occasione utile sarà la gara interna contro l'Inter, un match storicamente sempre aperto e combattuto e che nel 2016-2017 vide il Crotone vincere contro i nerazzurri per 2-1. Per la capolista, che intravede la festa scudetto, non saranno ammessi errori contro una squadra che già all'andata nel primo tempo mise in seria difficoltà la squadra di Antonio Conte siglando due reti a San Siro.

Crotone, la carica di Messias

A presentare questa sfida nelle ultime ore è stato l'attaccante rossoblù Junior Messias. Il calciatore brasiliano, otto reti in questo torneo, potrebbe essere uno dei protagonisti in campo. "Cercheremo di fare bene, proveremo a fare il massimo. All’andata non ci è andata bene abbiamo fatto un buon primo tempo e poi siamo crollati nella ripresa.

Bisognerà cercare di rimanere uniti e fare il massimo. Speriamo che Simy segni ancora, sta vivendo un buon momento. Il mio futuro? Vedremo, ora non ci penso, penso al presente che si chiama Crotone".

Prime voci di mercato

Proprio Junior Messias sembrerebbe negli ultimi giorni diventato uno dei calciatori più discussi del mercato estivo.

Il calciatore, alla sua seconda stagione in Calabria, avrebbe attirato le attenzioni di Genoa e Sampdoria. Lo stesso numero 30 nella sessione invernale di contrattazioni era stato accostato a Lazio, Sassuolo e Fiorentina. In caso di retrocessione in Serie B la dirigenza del Crotone potrà godere di una posizione privilegiata per la cessione. La punta, nei mesi scorsi, ha rinnovato il suo contratto con i calabresi potendo ora contare su un legame in scadenza il 30 giugno 2024. Per il suo acquisto i calabresi potrebbero ricavare un'elevata plusvalenza, soldi freschi da potere reinvestire per l'allestimento di una nuova squadra competitiva.