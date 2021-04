Con il campionato di Serie A che sembra volgere rapidamente verso la conclusione iniziano ad emergere alcune indiscrezioni legate al mercato estivo. Protagonista il Crotone ed in particolare il suo attaccante Nwankwo Simy. Il calciatore nigeriano, autore di 19 reti in 33 giornate, risulta attualmente il terzo migliore marcatore del torneo assieme a Luis Muriel dell'Atalanta. Le sue prestazioni non sembrano essere passate inosservate con un possibile "derby" tra Genoa e Sampdoria per l'acquisto del cartellino dai calabresi.

Crotone, Simy oggetto di mercato

Dopo cinque stagioni da protagonista di cui tre vissute in Serie A, l'attaccante Nwankwo Simy potrebbe salutare Crotone e la Calabria nei prossimi mesi. La punta, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, potrebbe essere ceduta per fare cassa e provare a ricostruire, in caso di retrocessione dei rossoblù, una squadra competitiva in cadetteria. Ad essersi interessate a lui sarebbero il Genoa e la Sampdoria, squadre alla ricerca di rinforzi in attacco. Proprio Nwankwo Simy potrebbe rappresentare un nome ideale, un calciatore prolifico ma dal costo contenuto, un investimento "sicuro". Per il numero 25 del Crotone sono ben 39 le reti siglate negli ultimi due campionati, 20 nel precedente torneo dove si è persino laureato capocannoniere di Serie B trascinando, di fatto, gli squali alla seconda promozione in Serie A della loro storia.ù

Una plusvalenza importante per il Crotone

Arrivato dal Gil Vicente, squadra della Serie B portoghese nel torneo 2016-2017, per Nwankwo Simy l'Italia ha rappresentato il paese ideale per esprimersi.

Sono ben 65 le reti siglate in campionato nella sua avventura crotonese, un bottino che di fatto ha fatto lievitare il costo del suo cartellino che ad oggi si aggirerebbe attorno agli 8 milioni di euro. Un piccolo tesoretto per la dirigenza del Crotone che vedrebbe ripagati gli investimenti fatti a lungo termine sul calciatore.

Lo stesso Nwankwo Simy con la maglia del Crotone è riuscito già in passato a conquistare la convocazione con la Nigeria per la disputa dei Mondiali di Russia.

Crotone, retrocessione ad un passo

Nonostante la vittoria ottenuta al "Tardini" contro il Parma (3-4) la squadra di Serse Cosmi con 18 punti in classifica continua a rimanere ultima.

A cinque giornate dalla fine i rossoblù che vantano un distacco di 13 punti dalle quartultime Torino e Benevento, potrebbero ben presto ritornare aritmeticamente in Serie B. Troppi gli errori commessi dal reparto difensivo, troppe le gare in pugno e poi sfumate in pochi minuti e nei finali di match. La retrocessione potrebbe poi portare alla cessione di altri calciatori, tra questi Junior Messias che piacerebbe al Genoa ed Emmanuel Riviere per il quale potrebbe muoversi in estate la Sampdoria.