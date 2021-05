La sfida Inter e Juventus in questa stagione è anche quella che ha visto confrontarsi due dirigenze che fino a qualche anno fa lavoravano per la stessa causa. Da una parte l'attuale amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta (nella società bianconera fino a giugno 2018), dall'altra il presidente Andrea Agnelli ed il direttore sportivo Fabio Paratici, tuttora dirigenti bianconeri. Marotta è stato uno degli artefici del progetto Juventus, che è coinciso con anni di trionfi in Italia e con due finali perse di Champions League nel 2015 e nel 2017.

Lasciata la Juventus, Marotta ha subito trovato una società pronta ad affidarsi alle sue competenze, appunto l'Inter. Dopo tre anni di costruzione in nerazzurro, è arrivato in questa stagione lo scudetto. Merito del prezioso lavoro del tecnico Conte, ma anche di quello dello staff dirigenziale. Nonostante il trasferimento dalla Juventus all'Inter, il rapporto fra Marotta e Agnelli sarebbe rimasto ottimo. Lo scrive il giornale sportivo Tuttosport, che parla anche di un'ottima intesa fra i due dirigenti anche per motivi legati alla Serie A. Inoltre, fra i due ci sarebbe stato anche un chiarimento dal punto di vista umano e non è un caso che loro continuino ad esprimere stima reciproca l'uno per l'altro.

Marotta sarebbe deluso da Paratici

Diverso invece sarebbe il rapporto con Fabio Paratici. Marotta in una recente intervista non ha nascosto le delusione che sarebbe scaturita in lui per alcuni comportamenti dell'attuale direttore sportivo bianconero. Sembrerebbe quindi da scartare la possibilità di un ritorno di Marotta alla Juventus in caso di permanenza in bianconero anche di Paratici.

Le cose potrebbero cambiare qualora l'attuale direttore sportivo della Juventus dovesse lasciare la società bianconera.

Con un contratto in scadenza a giugno 2021, l'addio di Paratici non sarebbe cosi remoto. A tal proposito si parla di un interesse concreto di Manchester United e Bayern Monaco per il direttore sportivo bianconero.

Il futuro professionale di Antonio Conte

Se quindi non arrivano segnali di un addio all'Inter di Marotta, diverso potrebbe essere il futuro professionale di Antonio Conte all'Inter. Alcune indiscrezioni di mercato confermerebbero come il tecnico pugliese possa lasciare la società nerazzurra. Sarà decisivo l'incontro a fine stagione fra società e tecnico, molto dipenderà dal progetto sportivo che sarà presentato all'allenatore pugliese. Dovrebbe invece cambiare tecnico la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato difficilmente sarà confermato Pirlo la prossima stagione. Al suo posto potrebbero arrivare Zidane o Allegri.