Il calciomercato del Milan non è ancora terminato nonostante manchino appena due giorni alla conclusione della sessione estiva. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse delle voci che vedrebbero i rossoneri pronti ad acquistare il colombiano James Rodriguez, il quale è in uscita dall'Everton. Parallelamente a questa operazione, il Milan avrebbe anche chiuso l'acquisto di Yacine Adli, che resterà in prestito al Bordeaux questa stagione.

Il Milan sarebbe pronto ad accogliere James

Secondo le ultime notizie, il Milan sembra non aver ancora rinunciato ad acquistare James Rodriguez dall'Everton, Secondo ESPN (via Marca), l'unica cosa certa è che il colombiano vuole lasciare presto l'Everton perché non giocherà in Europa e il suo mentore Carlo Ancelotti è partito per il Real Madrid.

Il suo agente Jorge Mendes sta sondando potenziali destinazioni ed il Milan si è riproposto come una "porta di fuga" per James. Il giornalista Vito de Palma di ESPN è intervenuto durante la diretta di Milan-Cagliari e avrebbe detto a fine partita che i rossoneri hanno un accordo con il colombiano e i suoi agenti per ingaggiarlo e che sarà annunciato nelle ultime ore del 31 agosto come una ''bomba''. Secondo le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna il Milan non pagherà il trasferimento di James, dal momento che le sue politiche non includono la spesa per i giocatori di età superiore ai 26 anni, quindi l'Everton potrebbe lasciare andare gratis il giocatore. Il talento colombiano è valutato 28 milioni di euro secondo il portale transfermarkt ed è palese come un suo ipotetico arrivo a costo zero non possa che essere un grande affare per il Milan.

Inoltre, James, gode di una popolarità internazionale molto ampia e ciò darebbe ancora maggiore visibilità al Milan anche in Sud America.

Calciomercato Milan, Adli del Bordeaux in arrivo

Secondo le ultime notizie il Bordeaux ha accettato l'offerta di 10 milioni di euro del Milan per Adli, avanzata in data odierna, con l'accordo che sarebbe arrivato a una conclusione positiva dopo settimane di trattative.

Tuttavia, il giocatore non si unirà immediatamente al suo nuovo club, poiché il 21enne franco-algerino sarà ceduto in prestito al Bordeaux per il resto della stagione 2021-22 per continuare la sua crescita lì, arrivando infine con i rossoneri la prossima estate. perciò. Il talento del Bordeaux può giocare sia come centrocampista centrale che come trequartista, il che significa che è un profilo di cui la dirigenza fa tesoro vista la sua età, il suo potenziale e la sua versatilità.

Il giocatore potrà dimostrare tutto il proprio valore la prossima stagione, quando finalmente approderà in pianta stabile a San Siro.