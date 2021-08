La Juventus è attesa da giorni importanti in tema calciomercato. Prima del 15 agosto dovrebbe esserci l'incontro decisivo fra il Sassuolo e la società bianconera per discutere dell'eventuale trasferimento di Manuel Locatelli a Torino. Da parte del giocatore ci sarebbe la volontà di giocare con i bianconeri ma la distanza fra l'offerta della Juventus e le richieste del Sassuolo potrebbe complicare l'affare. La Juventus avrebbe offerto un totale di 30 milioni di euro compresi i bonus, gli emiliani chiedono 40 milioni di euro anche perché l'Arsenal sarebbe già arrivata ad offrire tale somma.

Probabile che la trattativa si chiuderà solo se ci sarà disponibilità fra le parti di venirsi incontro. Sull'argomento ha parlato il giornalista Graziano Campi, che ha dichiarato che tale distanza nella valutazione di mercato del cartellino di Locatelli non agevolerà la trattativa: "Per me l'affare Locatelli alla Juventus non si fa, se senti Nedved dice che l'offerta è stata fatta ed è ritenuta adeguata, se senti invece Carnevali invece dice che vogliono più soldi".

Possibile incontro Sassuolo-Juventus per Locatelli

Il giornalista sportivo Graziano Campi ha recentemente parlato della trattativa di mercato che dovrebbe portare Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus. Già nelle prossime ore è atteso l'incontro fra le parti che potrebbe rivelarsi decisivo, in un modo o nell'altro, per la trattativa.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato entro il 15 agosto si arriverà ad una decisione definitiva. Per il giornalista però la trattativa di mercato non si definirà perché c'è troppa distanza fra l'offerta della Juventus e le richieste del Sassuolo. Intanto la società bianconera sta lavorando per l'acquisto di un altro centrocampista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si tratta di Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare il Barcellona (prestito annuale). Sarebbe un giocatore gradito da Allegri, che vuole un centrocampista abile nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe definire altre cessioni dopo Demiral. Si parla di un interesse concreto della Lazio per Daniele Rugani.

Se così sarà la società bianconera potrebbe acquistare German Pezzella, difensore della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2022. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 2 milioni di euro. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro, la Juventus andrebbe a risparmiare circa 7 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi.