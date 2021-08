L'Inter avrebbe ormai chiuso l'accordo per il trasferimento di Joaquin Correa alla Pinetina. Come riportato da Alfredo Pedullà, la formula per la fumata bianca prevede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro più uno di bonus. Le due squadre si starebbero scambiando i documenti e dovrebbero essere prenotate anche le visite mediche entro le prossime ore. Inzaghi conta di averlo a disposizione già per il match in programma venerdì contro il Verona. Il calciatore dovrebbe firmare un contratto da quattro milioni di euro.

I dirigenti milanesi hanno accelerato i contatti subito dopo aver compreso l'entità dell'infortunio occorso a Marcus Thuram.

Il francese, valutato circa 25 milioni di euro, ha subito una distorsione al ginocchio durante la partita persa contro il Bayer Leverkusen e sarebbe costretto a stare fermo per almeno due mesi. Non si esclude un possibile ritorno di fiamma per la sessione invernale o, addirittura, per la prossima estate.Contemporaneamente, si sarebbe poi raffreddata anche la pista che porta a Lorenzo Insigne, per il quale il Napoli vorrebbe circa 20 milioni di euro.

L'Inter vorrebbe anche Andrea Belotti del Torino

L'Inter, però, vorrebbe chiudere il mercato con un altro colpo in attacco. Secondo gli ultimi aggiornamenti il nome sarebbe quello di Andrea Belotti. Il calciatore del Torino non avrebbe ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2022 e sarebbe convinto di trasferirsi alla corte di Inzaghi, che cercherebbe anche il vice di Edin Dzeko.

I granata vorrebbero circa 20 milioni di euro, mentre i nerazzurri ne offrirebbero 10 e potrebbero inserire anche il cartellino di Eddie Salcedo come contropartita tecnica. L'ex Genoa ritroverebbe il tecnico Ivan Juric, con il quale ha condiviso l'avventura al Verona.

La società nerazzurra, inoltre, ha concluso l'affare con l'Empoli per il passaggio in prestito di Andrea Pinamonti.

L'ex Frosinone dovrebbe fare coppia con Cutrone ed il suo ingaggio da 2 milioni di euro sarà pagato da entrambi i club. I toscani gli riconosceranno un milione di euro. La sua cessione si rivelerà fondamentale per l'arrivo di Correa alla corte di Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore, però, il dirigente, Giuseppe Marotta, avrebbe sondato anche Gianluca Scamacca del Sassuolo e Moise Kean dell'Everton.

L'attaccante dei neroverdi avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e sarebbe stata proposta una formula che prevede il prestito con diritto di riscatto. L'ex Juventus, che non sarebbe nei piani di Benitez, vorrebbe ritornare in Italia e sarebbe prelevabile nelle ultime ore in prestito.