La Juventus negli ultimi giorni di mercato ha definito due acquisti. È arrivato l'accattante della nazionale italiana Moise Kean che andrà a sostituire Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United. Un investimento che ha fatto discutere è stato quello relativo al trequartista olandese ex Psv Eindhoven, Ihattaren. Ha sorpreso la scelta del club torinese di girarlo in prestito alla Sampdoria, poiché il 19enne ha dimostrato in queste ultime stagioni di avere il talento e la personalità per giocare ad alti livelli.

Ad ogni modo, gli addetti ai lavori e i tifosi bianconeri si aspettavano un acquisto per il centrocampo ed un altro per il reparto offensivo che, invece, non sono arrivati.

Si è parlato a lungo di Miralem Pjanic in prestito dal Barcellona, e di Mauro Icardi, centravanti gradito ad Allegri. Alla fine, però, non è stato possibile mettere a segno nessuno dei due colpi. Sul centrocampista bosniaco avrebbe pesato l'ingaggio da circa 8,5 milioni di euro a stagione che guadagna nella società catalana. Invece, per quanto riguarda l'argentino ex Inter, probabilmente a pochi giorni dalla chiusura del mercato non c'è stato il tempo per imbastire una trattativa con il paris saint-germain.

Ad ogni modo, sembra che la Juventus abbia intenzione di andare nuovamente su Icardi a gennaio, e che voglia inserire nel discorso con il Psg anche il centrocampista Paredes.

La punta Icardi e il centrocampista Paredes possibili acquisti di gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus a gennaio avrebbe come obiettivi principali la punta Mauro Icardi e il centrocampista Leandro Paredes. I due argentini sarebbero dei profili graditi alla società bianconera che vorrebbe rinforzare la mediana e il settore avanzato.

Icardi sarebbe l'ideale per finalizzare le azioni offensive della Juventus, poiché in carriera ha dimostrato di avere un ottimo fiuto del gol. Paredes invece potrebbe essere utile in fase di impostazione del gioco e per le verticalizzazioni per gli attaccanti.

La Juventus potrebbe provare a prelevarli in prestito con diritto di riscatto per evitare di andare a gravare sul bilancio d'esercizio.

L'eventuale uscita di Ramsey potrebbe finanziare i prossimi acquisti

Si tratterebbe di due investimenti importanti soprattutto in merito agli ingaggi: Icardi infatti guadagna circa 10 milioni di euro a stagione, mentre Paredes 6 milioni.

La Juventus, per cercare di mettere a segno entrambi i colpi, sempre durante il mercato invernale dovrebbe lavorare su alcune uscite, una su tutte quella di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, infatti, ha uno stipendio piuttosto alto (circa 7 milioni di euro all'anno) e sembra avere diversi estimatori in Inghilterra.