In questi giorni si continua a discutere dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Una cessione che gran parte degli addetti ai lavori non si aspettava, perché definitasi negli ultimi giorni di Calciomercato. Il portoghese infatti ha deciso di trasferirsi al Manchester United, società che lo ha lanciato nel calcio che conta. Il sostituto scelto dalla Juventus per raccogliere la pesante eredità del portoghese è stato Moise Kean. Tanti tifosi bianconeri non hanno gradito però la scelta della società bianconera di sostituire un giocatore che ha segnato più di 100 gol in tre stagioni con un ragazzo di 21 anni che era una riserva al Paris Saint Germain.

Alcuni tifosi bianconeri però hanno criticato anche Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la Juve a pochi giorni dalla fine del mercato senza permettergli di lavorare ad un sostituto di qualità. Sull'argomento ha parlato anche Evelina Christillin, membro della Uefa e tifosa della Juventus, che ha definito poco elegante la modalità con cui Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus.

Evelina Christillin sull'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Intervistata da TMW Radio, Christillin ha dichiarato: "In qualità di consigliere Uefa devo stare molto attenta nel parlare delle singole squadre: sono una vecchia tifosa della Juventus, ma da aprile in poi sono solo una tifosa affezionata bianconera che guarda con preoccupazione le vicende della Juve considerando le prime due partite di campionato".

Il membro della Uefa ha poi aggiunto: "Il modo in cui Cristiano Ronaldo è andato via è stato poco elegante, non si lascia così la Juventus". Ha poi aggiunto che il portoghese ha comunque dato un grande contributo alla Juventus realizzando più di cento gol in tre stagioni. Christillin ha rimarcato il fatto che l'acquisto del portoghese per la società bianconera non significava automaticamente la vittoria della Champions League.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo l'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus non è stato preso molto bene dai tifosi bianconeri. Tanti sui social hanno criticato la decisione di lasciarlo partire negli ultimi giorni di mercato. Tanti sono rimasti sorpresi anche dalla modalità con cui è stato ceduto al Manchester United.

La Juventus infatti riceverà dalla società inglese per il cartellino del portoghese circa 15 milioni di euro in cinque anni più un bonus di 8 milioni di euro. Tale trattativa di mercato ha portato la Juventus a generare una minusvalenza finanziaria di circa 14 milioni di euro. Di certo la società bianconera ha potuto alleggerire in maniera importante il monte ingaggi considerando che il portoghese costava 60 milioni di euro lordi fino a giugno 2022.