La Juventus non potrà contare su Paulo Dybala e Alvaro Morata per le prossime partite. Le due punte dovrebbero ritornare a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri dopo la sosta per le nazionali. L'argentino potrebbe giocare contro la Roma in campionato il 17 ottobre o eventualmente contro lo Zenit San Pietroburgo il 20 ottobre. Per lo spagnolo, invece, il rientro potrebbe esserci a fine ottobre. Si attende anche il recupero di Kaio Jorge, il brasiliano dovrebbe ritornare in gruppo dalla prossima settimana. La stagione lunga e i tanti impegni della Juventus dovrebbero portare la società bianconera ad investire su un'altra punta a gennaio.

Si è parlato in questi giorni di un interesse concreto per Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal, in scadenza di contratto a giugno 2022. Secondo la stampa spagnola, però, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un altro giocatore: si tratta dell'uruguaiano Maxi Gomez, del Valencia. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

La punta Maxi Gomez potrebbe essere acquistata dalla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare a gennaio Maxi Gomez, uruguaiano del Valencia. In questo inizio stagione ha giocato sette partite, segnando un gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Considerando la situazione economica difficile, il Valencia vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma il problema di fondo è rappresentato dal fatto che Maxi Gomez è extracomunitario. La Juventus non ne può tesserare altri in questa stagione dopo l'arrivo di Kaio Jorge.

Potrebbe però partire Weston McKennie, che ha mercato in Inghilterra. In tal caso, l'uruguaiano potrebbe essere tesserato dalla società bianconera. Difficile però pensare che la Juventus vada ad investire 20 milioni di euro per Maxi Gomez. La società bianconera, infatti, deve tenere conto del bilancio d'esercizio, evitando di effettuare spese pesanti a gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi posticipare investimenti pesanti per centrocampo e settore avanzato al prossimo Calciomercato estivo, soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni pesanti. A tal riguardo, si parla molto del possibile addio di Matthijs De Ligt, che ha mercato in Spagna ed in Inghilterra. Ci sarebbe il Barcellona sul difensore olandese, che potrebbe offrire in cambio Ter Stegen e Depay. Piace molto anche al Chelsea, che non avrebbe problemi ad investire una somma importante per il difensore olandese. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società inglese potrebbe presentare un'offerta da 120 milioni di euro.