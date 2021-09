Nonostante il Calciomercato si sia concluso da poche settimane, la Juventus è già al centro di indiscrezioni di calciomercato riguardanti la prossima stagione, sia riguardo alla porta che al reparto di centrocampo.

Idea Keylor Navas per la porta

La società bianconera nelle scorse ore è stata accostata da parte della stampa spagnola al portiere Keylor Navas del Paris Saint Germain. Secondo tali indiscrezioni l'estremo difensore potrebbe essere, nel prossimo campionato, il sostituto di Szczesny.

Il portiere ex Real Madrid - ormai alle soglie dei 35 anni - sarebbe una seria occasione di mercato per la prossima stagione, anche perché i transalpini intanto hanno concluso l'investimento per Gianluigi Donnarumma.

Il portiere ex Milan, anche se per adesso non sta trovando spazio, dovrebbe essere il futuro titolare del club parigino. Per questo motivo, Navas potrebbe lasciare Parigi al termine della stagione: sulle sue tracce ci sarebbero anche club come il Manchester United e l'Arsenal.

Nel frattempo la Juventus, se Szczesny non dovesse dare garanzie, in questa stagione Allegri potrebbe puntare sull'attuale secondo Mattia Perin, che durante la scorsa stagione ha giocato da titolare nel Genoa.

Non tramonta la pista Pogba

Intanto nelle scorse ore il procuratore sportivo Mino Raiola, tramite i microfoni di Rai Sport, ha parlato del futuro del proprio assistito Paul Pogba: "Il contratto di Pogba scade il prossimo anno.

Parleremo con il Manchester e vedremo. Di sicuro Torino gli è rimasta nel cuore e a queste cose lui ci tiene molto. La possibilità che torni alla Juventus c’è ma dipende anche dalla Juve.”

Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza con lo United a fine giugno 2022 e (qualora effettivamente il rinnovo non dovesse arrivare) sarebbe disponibile già per un accordo dal prossimo inverno (per poi trasferirsi da luglio).

Sulle sue tracce ci sarebbero, però, anche il Paris Saint Germain e il Real Madrid. I Blancos sarebbero però più defilati dopo l'arrivo di Camavinga.

Però i dirigenti juventini dovrebbero mettere a segno prima delle cessioni per sfoltire la rosa. Aaron Ramsey non sembra riuscire a trovare una collocazione tattica nonostante sia stato provato anche come playmaker.

Il gallese, arrivato a parametro zero ormai due anni fa, permetterebbe alle casse del club anche una netta plusvalenza, ma il vero problema per piazzarlo altrove resta l'oneroso ingaggio che attualmente percepisce.