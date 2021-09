Napoli-Juventus di sabato 11 settembre alle 18 potrebbe essere ricordata come la partita degli assenti. Allegri e Spalletti preparano un match in cui le due formazioni titolari verranno stravolte dagli impegni delle Nazionali e dagli infortuni. In totale, sono nove i giocatori che non saranno disponibili e tra loro ci sono nomi pesanti. I bianconeri ieri hanno ufficialmente rinunciato a Federico Chiesa per precauzione. Insieme a lui out, i lungodegenti Arthur, Kaio Jorge e Ramsey. Non va molto meglio sotto il Vesuvio dove il vero problema sarà il centrocampo, orfano di Demme, Lobotka e Zielinski, insieme a loro non giocheranno anche Meret, Ghoulam e Mertens, anche se il belga è tornato in gruppo nelle ultime ore.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni di Spalletti e Allegri

Oltre agli infortunati, i problemi di formazione per Napoli e Juventus riguardano i tanti giocatori impegnati con le Nazionali sudamericani. I vari Dybala, Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado torneranno solo poche ore prima del match da un lungo viaggio e da tre partite in una settimana, difficile che Allegri li schieri dal primo minuto. Spalletti, invece, è costretto a inserire nella squadra titolare il portiere colombiano Ospina, vista l'assenza di Meret.

Così il 4-2-3-1 del Napoli vedrà il sudamericano tra i pali, protetto dalla difesa a quattro titolare, scelta ormai settimane fa da neo allenatore dei campani. A destra spazio a Di Lorenzo, dall'altra parte tocca a Mario Rui, mentre in mezzo ci saranno Koulibaly e Manolas, entrambi rimasti a Napoli dopo tante voci di mercato.

Scelte risicatissime in mediana, dove Fabian Ruiz dovrebbe fare coppia con Anguissa, ultimo arrivato a Castelvolturno e unico centrocampista difensivo arruolabile per sabato. In attacco, Osimhen ci sarà dopo il ricorso accolto dal giudice sportivo, alle sue spalle il tridente di trequartisti vedrà Insigne a sinistra, Elmas al centro e Politano a destra.

De Sciglio, Pellegrini e Kean: le scelte bianconere

Problematica la situazione in casa Juve, dove Allegri ha gli uomini contati. Il tecnico sceglierà il 4-3-3, con Szczesny in porta e la coppia centrale formata da Chiellini e Bonucci, anche se non è da escludere a priori la candidatura di De Ligt. Sugli esterni potrebbero fare il proprio esordio stagionale dal primo minuto Pellegrini e De Sciglio, a meno che alla fine a destra non riesca ad esserci Cuadrado.

Tutto da scoprire il centrocampo dove la coperta è cortissima e due sono le ipotesi al vaglio per la formazione della Juventus contro il Napoli

La prima prevede Locatelli regista con Rabiot e Bernardeschi al suo fianco. A quel punto, in attacco ci sarebbe spazio per Kean vicino a Morata e Kulusevski. La seconda idea è quella di schierare McKennie in mediana e l'azzurro nel tridente, con il gioiellino Kean che partirebbe dalla panchina.