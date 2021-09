La Juventus ottiene un'importante vittoria in Champions League contro il Malmo dopo l'inizio difficile in campionato. Un 3-0 che permette ai bianconeri di prepararsi nel migliore dei modi in vista della sfida contro il Milan in programma domenica 19 settembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Fra i protagonisti della sfida in terra danese anche Leonardo Bonucci, attento non solo dal punto di vista difensivo ma anche bravo anche nei lanci verso il settore avanzato. Invece è entrato nei minuti finali Dejan Kulusevski, che recentemente ha ufficializzato il suo passaggio ad una nuova agenzia di procuratori.

Lo svedese si è affidato alla World Soccer Agency, la stessa che cura gli interessi sportivi di Bonucci e Perin. Da tempo si parla di questo cambio di procuratore per Dejan Kulusevski e proprio in questi giorni è arrivata l'ufficialità.

La WSA accoglie Dejan Kulusevski

"Diamo il nostro migliore benvenuto nella famiglia della World Soccer Agency a Dejan Kulusevski, centrocampista classe 2000 della Juventus e della Nazionale Svedese!". Questo il comunicato ufficiale dell'agenzia World Soccer Agency che accoglie Dejan Kulusevski, a cui lo svedese ha voluto affidare i suoi interessi sportivi. Qualche mese fa fu Report a parlare di questa decisione di Kulusevski (poi concretizzatasi in questi giorni).

Intervistato dal programma televisivo della Rai, l'ex agente sportivo dello svedese sottolineò come fu proprio Bonucci ad incentivare la scelta di Kulusevski di affidarsi alla World Soccer Agency. Tale dichiarazione però non ha trovato conferme.

I giocatori seguiti dalla WSA

Il centrocampista della Juventus Dejan Kulusevski è solo uno degli ultimi giocatori che ha deciso di essere gestito dalla nota agenzia WSA.

Oltre allo svedese infatti spiccano nomi importanti come quello di Alessandro Florenzi, Joaquin Correa, Luis Muriel, Juan Cuadrado, Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, Leonardo Bonucci, Matias Vecino, Giulio Maggiore, Mattia Perin, Marco Pjaca, Edin Dzeko, Nicola Murru, Andrea Favilli, Felix Correia, Milan Badelj, Aleksandar Kolarov, Giovanni Crociata, Alessandro Murgia e Elia Capradossi.

Sono due i giocatori della Juventus in scadenza di contrato a giugno 2022 e gestiti dalla WSA. Ci si riferisce a Juan Cuadrado e Mattia Perin. Per il colombiano ci sarebbe già l'intesa sul prolungamento contrattuale fino a giugno 2024. Per il portiere invece si attenderà probabilmente i prossimi mesi prima di valutare una sua permanenza in bianconero.