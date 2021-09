Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Pare essere questo l'obiettivo del Milan, che pensa già al Calciomercato.

Il ruolo che la dirigenza rossonera sembra voler rinforzare è quello legato al trequartista/esterno: i rossoneri dopo i vari tentativi per convincere il Chelsea a cedere Ziech, hanno virato su Junior Messiah, che però non ha ancora debuttato con la maglia del Diavolo, a causa di un infortunio riportato con il Crotone.

I rossoneri però vorrebbero puntellare la trequarti con un altro calciatore di prospettiva ma di grande qualità, che possa risultare essere una valida opzione ai vari Rebic, Leao, Diaz e Saleamakers.

Il primo nome sul taccuino della dirigenza rossonera sarebbe quello di Mikkael Damsgaard, talentuoso centrocampista della Sampdoria, classe 2000, che ha disputato un grande Europeo con la maglia della Danimarca e che ha attirato su di sé le attenzioni dei club italiani ma anche europei.

I rossoneri vorrebbero cercare un accordo già in questa sessione invernale di calciomercato così da anticipare le varie pretendenti: fra queste c'è la Juventus ma soprattutto il Tottenham di Fabio Paratici che, passato agli Spurs in questa stagione di calciomercato, ha già acquisto alcuni calciatori del campionato italiano come Romero dall'Atalanta per una cifra attorno ai 50 milioni di euro.

La trattativa, che potrebbe iniziare sulla base di 40 milioni, è difficile ma non impossibile, vista anche la possibile volontà del fantasista danese di provare nuove esperienze alla fine della stagione.

Milan, big match contro l'Atletico

Intanto, i rossoneri si preparano al big match contro l'Atletico del Cholo Simeone, fondamentale per il prosieguo del cammino dei rossoneri in Champions, dopo la buona prestazione ma insufficiente nella sconfitta ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp nell'esordio della competizione.

Il tecnico rossonero ha espresso le sue considerazioni nella conferenza pre-gara che anticipa la sfida contro i Colchoneros: "Fino a sabato, l'Atletico era ancora imbattuto ed occupava i primi posti del campionato spagnolo. E' una squadra molto forte, dovremmo giocare una grande partita dal punto di vista tecnico ed essere concentrati fino al 95° minuto".

Per quanto concerne la possibile formazione, Pioli dovrebbe confermare il suo ormai collaudato 4-2-3-1 ma con diverse variazioni rispetto alla vittoria esterno contro lo Spezia: Maignan in porta; difesa a quattro formata da Calabria, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo pare confermata la diga Tonali-Kessie, mentre in attacco spazio a Giroud, sostenuto dal trio di mezze punte formato da Diaz, Saleamakers e Leao (che pare in netto vantaggio su Rebic).