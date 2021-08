Lo scorso turno di Serie A ha regalato tantissime emozioni e soprattutto molte reti di grandi bomber che si sono resi protagonisti. La caccia al titolo di capocannoniere del campionato è appena cominciata.

La scena del secondo turno di Serie A è tutta per Ciro Immobile: l'attaccante della Lazio ha disputato una gara a cinque stelle contro lo Spezia, siglando una tripletta in meno di 45 minuti. Il bomber biancoceleste ha dimostrato una grandissima personalità: infatti, nonostante il calcio di rigore fallito, ha subito risposto con la rete che ha chiuso il match nella prima frazione.

Sono 154 le reti siglate con la maglia biancoceleste ed ormai Re Ciro è ad un passo da Silvio Piola. Infatti, il bomber campano è a solo cinque lunghezze dal diventare il marcatore all time della storia della Lazio. Immobile, re e bomber della Lazio.

Milan, esordio da urlo per Giroud

A Ciro Immobile ha risposto Olivier Giroud che, a suon di gol, è pronto a ritagliarsi uno spazio importante all'interno del Milan targato Stefano Pioli. L'attaccante francese ha disputato un ottimo pre-campionato ed all'esordio a San Siro ha rispettato le attese, siglando una doppietta nel 4-1 contro il Cagliari che ha permesso ai rossoneri di ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato.

La Gazzetta ha rimarcato la grande prova dell'ex Chelsea con un bel 7.5 in pagella.

Un esordio in grande stile che fa felice Stefano Pioli, che si coccola il suo numero 9, aspettando il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic. I due come ha confermato il tecnico rossonero, sono pronti a giocare insieme ed essere una coppia d'attacco formidabile.

Nel prossimo turno di campionato, ci sarà proprio la super sfida tra Immobile e Giroud: un duello che potrebbe risultare decisivo per le sorti di Lazio-Milan.

Gli altri grandi bomber: in rete Vlahovic, Abrham e Lautaro

Anche gli altri bomber del campionato non ha fallito e si sono presi la scena nelle loro rispettive compagini.

E' il caso di Lautaro Martinez che dopo aver saltato l'esordio con il Genoa causa squalifica, ha subito timbrato il cartellino contro il Verona. Il Toro si è fatto trovare pronto ed è pronto a cogliere l'eredità di Romelu Lukaku ed essere così il trascinatore dell'Inter targata Simone Inzaghi.

A ciò, si unisce il rinnovo contrattuale ormai vicinissimo. La società nerazzurra blinda così il bomber argentino, sempre più al centro del progetto nerazzurro.

Anche Dusan Vlahovic ha rispettato le attese, trascinando la Fiorentina nella vittoria per 2-1 sul Torino. Il bomber serbo ha siglato la sua prima rete in campionato con un imperioso stacco di testa che non ha lasciato scampo a Milinkovic Savic. Dopo una prova non esaltante contro la Roma, il bomber viola è ritornare a segnare ed è pronto a un campionato importante con la maglia del club di Rocco Commisso.

Si proprio la Roma, che continua il suo magic moment. La formazione di Josè Mourinho ha colto la sua quarta vittoria tra campionato e coppa e lo ha fatto con un roboante 4-0 contro la Salernitana.

Ha timbrato il cartellino anche il nuovo nove giallorosso, Tammy Abrham, autore di un gol da incorniciare. Dopo i due assist serviti nella sfida dell'Olimpico, l'ex attaccante del Chelsea ha finalmente siglato la sua prima rete con la maglia giallorossa e non vuole certamente fermarsi. Grazie ad un gioco spumeggiante ed offensivo offerto dai giallorossi, potrà continuare a rimpinguare il suo score in campionato.