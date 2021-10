Mentre la squadra allenata da mister Stefano Pioli si gode il primato in classifica in Serie A insieme al Napoli, la società è alla ricerca di nuovi talenti su cui investire per portare alla creazione di un Milan del futuro che possa ottenere grandi e prestigiosi risultati in ambito non solo nazionale, ma anche europeo.

I dirigenti del Milan sono molto attenti ed aspettano con ansia l'inizio del mercato di gennaio per garantire a mister Pioli qualche rinforzo che possa tornare utile per lottare nell'ultima parte di stagione.

Al momento la squadra rossonera, almeno in campionato, viaggia a gonfie vele, in quanto ha collezionato ben 28 punti in 20 giornate con 23 goal fatti e 9 subiti.

Paolo Maldini e il ds Frederic Massara supervisionano Yuri Alberto

Nella giornata di oggi, il quotidiano sportivo "Tuttosport" parla di un possibile interessamento da parte della dirigenza rossonera nei confronti di un giovane calciatore brasiliano, ovvero Yuri Alberto.

Il calciatore, classe 2001, milita nell'Internacional di Porto Alegre, squadra di Serie A brasiliana, ed occupa il ruolo di attaccante. Stando a quanto si dice in Brasile, tra le due squadre ci sarebbe già un accordo verbale per poter portare il giovanissimo attaccante in Italia per giocare all'ombra della Madonnina, ma per il momento, nessuno dei due club in questione ha espresso la volontà di completare questa trattativa.

Sulla giovane punta brasiliana non c'è solo la società rossonera in quanto le sue caratteristiche, le sue capacità, ed i suoi numeri hanno attirato l'attenzione anche di altri top club europei, principalmente il Manchester City.

Il precedente di Pato al Milan

Tempo fa, la società rossonera chiuse un colpo simile sempre dal Brasile, sempre nel ruolo di punta centrale. Correva l'anno 2007, per la precisione era il 2 agosto, e in quel giorno a Milano giungeva un giovanissimo Alexandre Pato, che all'epoca aveva solo 17 anni e fu acquistato alla cifra di 22 milioni di euro, la cifra più alta con cui è mai stato pagato un calciatore minorenne.

Arrivato al Milan tra un sentimento di scetticismo generale, Pato riuscì a collezionare con la maglia rossonera ben 117 presenze con 51 goal. Ora nel mirino della società con sede a via Aldo Rossi c'è nel mirino un altro brasiliano che in patria viene considerato proprio come l'erede di Pato.

Oltre a Yuri Alberto, il Milan monitora comunque altri attaccanti, come Andrea Belotti, che non rinnoverà con il Torino e, di conseguenza, potrà trasferirsi a parametro zero.

Altri nomi più difficili per l'attacco rossonero sono Lucca e l'argentino Julian Alvarez.