Rinforzare la rosa con acquisti di assoluto spessore. È questa l'intenzione del Milan che sta guardando con grande interesse sul fronte mercato, per puntellare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

In casa rossonera, si sta cercando un nuovo innesto soprattutto sulla trequarti, con la dirigenza del Diavolo che starebbe valutando diversi profili. Oltre a quello di Faivre del Brest che i rossoneri hanno già trattato nella scorsa sessione estiva di Calciomercato, il Milan potrebbe ritornare su Luis Alberto, che dopo i malumori del ritiro sta scoprendo diverse difficoltà nel nuovo progetto laziale targato Maurizio Sarri.

Il Mago biancoceleste ha addirittura perso la titolarità a discapito del neo acquisto Toma Basic e starebbe meditando l'addio già nel mercato invernale. I rossoneri stanno monitorando la situazione con grande attenzione, ma devono guardarsi dall'interesse dell'Inter e soprattutto del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che dopo Correa vorrebbe riabbracciare un altro suo grande pupillo durante l'esperienza nella Capitale.

I nerazzurri hanno inoltre una possibile carta da giocare, ovvero uno scambio alla pari con Hakan Calhanoglu, che potrebbe rientrare nell'operazione.

Milan: tre sfide con Roma, Porto ed Inter fondamentali

Oltre agli obiettivi di mercato, i rossoneri si stanno concentrando sul campo e sono pronti al trittico di partite contro Roma ed Inter in campionato, e la sfida contro il Porto fondamentale per il prosieguo in Champions dopo le tre sconfitte nelle prime tre partite della competizione.

La formazione di Stefano Pioli si gioca molto in questi 10 giorni sia in campionato dove affronteranno due delle migliori squadre italiane, con la Roma che cerca il riscatto dopo il pesante ko in Europa contro il Bodo Glimd e soprattutto con l'Inter, in un match sentitissimo come il derby.

Infine, importante se non fondamentale è anche la sfida di Champions contro il Porto, che all'andata si è imposto per 1-0 grazie alla rete del colombiano Luis Diaz. Ecco perchè il match contro l'undici portoghese assume un valore fondamentale per le sorti europee dei rossoneri, che hanno l'obbligo di cogliere una vittoria.

Intanto, sono ottime le notizie per Stefano Pioli che recupera alcune pedine fondamentali: dopo i recuperi di Ibrahimovic e Giroud, fondamentali per il reparto offensivo, contro i giallorossi torneranno a pieno regime anche Theo Hernandez e Brahim Diaz, fondamentali nello scacchiere tattico di Stefano Pioli.

Tre sfide importantissime per i rossoneri, che potrebbero avere un peso fondamentale per la stagione del Diavolo.