Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta già lavorando per la prossima sessione invernale, dal momento che la Juventus non ha di certo iniziato nel migliore dei modi la stagione. Gli uomini di Massimiliano Allegri si trovano infatti a ben sedici punti di distacco dalle prime della classe, ovvero Milan e Napoli e a meno quattro punti dalla zona Champions League. In Europa, invece, la Juventus è riuscita a vincere quattro partite su quattro, dunque la situazione è ben diversa (i bianconeri sono a punteggio pieno, con dodici punti conquistati).

La dirigenza bianconera in vista del calciomercato di gennaio sta cercando un centrocampista di qualità, dal momento che la Juventus ha dimostrato di avere numerosi problemi nel reparto mediano in questi anni. Tra i numerosi profili seguiti dalla dirigenza bianconera c'è anche Luis Alberto, centrocampista spagnolo che milita nelle fila della Lazio.

Juventus, possibile l'acquisto di Luis Alberto della Lazio

Secondo a quanto riportano le ultime notizie di mercato, la Juventus starebbe prendendo in considerazione l'acquisto di Luis Alberto della Lazio. Il fantasista spagnolo, infatti, sta trovando poco spazio con il nuovo tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri. La frattura tra i due non sembra ancora essersi ricomposta, dunque non è escluso che il giocatore iberico decida di lasciare la Lazio già nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Per assicurarsi le prestazioni di Luis Alberto, la Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Dejan Kulusevski. Il giocatore svedese, infatti, non viene considerato un titolare dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri e potrebbe essere l'uomo giusto per il 4-3-3 di Maurizio Sarri. Vediamo se tale scambio andrà in porto nella prossima sessione di calciomercato invernale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, fari puntati anche su Halstenberg e Kolasinac

Per quanto riguarda invece la fascia sinistra, la Juventus sta monitorando due giocatori molto interessanti in vista del mercato di gennaio. Si tratta di Halstenberg del Lipsia e di Kolasinac dell'Arsenal.

Entrambi i calciatori sono in scadenza di contratto al termine della stagione. Il giocatore del club tedesco viene valutato circa dieci milioni di euro, mentre quello dell'Arsenal circa cinque. Considerate le difficoltà di Alex Sandro in questo inizio di stagione, la Juventus ha certamente bisogno di un profilo di questo tipo. Per l'attacco, infine, si continua a monitorare Vlahovic.