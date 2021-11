La Juventus sta lavorando in ottica mercato e già a gennaio potrebbe decidere di rinforzare in maniera importante la rosa. Ad agevolare eventuali investimenti potrebbero essere le cessioni, ci sono infatti diversi giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero. Fra questi rientrano Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi. Per il centrocampista gallese si parla di possibile rescissione consensuale, con il Newcastle che sarebbe interessato al suo ingaggio. Lo svedese invece piace ad Arsenal e Tottenham, la Juventus lo valuta circa 40 milioni di euro.

Poi è in scadenza di contratto a fine stagione Federico Bernardeschi, che però potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio così che i bianconeri possano monetizzare da una sua eventuale partenza. Tutte cessioni che potrebbero agevolare acquisti non solo a gennaio ma anche nel prossimo Calciomercato estivo. A tal riguardo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe interessata all'ingaggio di Paul Pogba. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto con la società inglese a fine stagione ed attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale. Sul francese ci sarebbero anche Paris Saint Germain e Real Madrid

La Juventus potrebbe ingaggiare Paul Pogba

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di effettuare cessioni importanti già a gennaio e successivamente investire su giocatori in grado di migliorare la rosa bianconera.

Potrebbero partire Aaron Ramsey e Kulusevski e dalla prossima stagione potrebbe arrivare Paul Pogba. Sarebbe il francese uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per la prossima stagione. Il problema di fondo è l'ingaggio che guadagna il centrocampista francese da circa 16 milioni di euro netti a stagione. Dovrebbe accettare una riduzione evidente, magari con l'inserimento di bonus al raggiungimento di determinate vittorie di competizioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora all'acquisto di altri parametri zero per la prossima stagione. Fra i giocatori che piacciono già per gennaio ci sono Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, uno dei quali potrebbe anticipare l'arrivo in bianconero ad inizio anno con il pagamento di un indennizzo alla società proprietaria del cartellino.

Poi è in scadenza a dicembre 2022 Julian Alvarez del River Plate, che potrebbe arrivare in bianconero a gennaio. Per il prossimo calciomercato estivo la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto della punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.