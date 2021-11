La Lega di Serie A, di recente, ha ufficializzato la data della finale di Supercoppa Italiana fra Inter e Juventus. Si disputerà allo stadio San Siro il 12 gennaio il match fra i Campioni d'Italia e i vincitori della Coppa Italia della scorsa stagione. Una decisione che ha suscitato diverse polemiche sul web da parte dei sostenitori di entrambe le società. Non hanno gradito tale scelta neanche i tifosi del Napoli, che speravano in uno spostamento di Juventus-Napoli prevista il 6 gennaio. I campani, infatti, per il mese di gennaio non potranno contare su Koulibaly, Anguissa e Osimhen, impegnati nella Coppa d'Africa.

Sarà un calendario molto impegnativo per Inter e Juventus a gennaio. Ci saranno infatti tre partite in sei giorni, la prima il 6 gennaio, la seconda il 9 e la terza (la finale di Supercoppa italiana) prevista il 12. Fra i più infastiditi di tale decisione sicuramente i sostenitori nerazzurri, con l'Inter che sfiderà il 6 gennaio il Bologna, il 9 la Lazio a San Siro, il 12 la Juve in Supercoppa e il 16 l'Atalanta al Gewiss Stadium.

La decisione della Lega di Serie A di ufficializzare la finale di Supercoppa italiana a San Siro il 12 gennaio ha infastidito i sostenitori di Inter e Juventus, ma anche quelli del Napoli. L'Inter, infatti, avrà partite difficili dal 6 gennaio e nei successivi giorni.

Anche i bianconeri dovranno disputare match contro squadre forti: il 6 gennaio c'è la sfida contro il Napoli all'Allianz Stadium, il 9 contro la Roma allo stadio Olimpico e il 12 contro l'Inter in Supercoppa. I sostenitori campani, invece, speravano in un rinvio di Napoli-Juve prevista il 6 gennaio perché non potranno schierare i giocatori impegnati nella Coppa d'Africa: Koulibaly, Anguissa e Osimhen.

Sul web non sono mancate le critiche contro la Lega di Serie A da parte di alcuni tifosi, soprattutto quelli nerazzurri.

"Anche la data della Supercoppa italiana non vi va bene, abbiamo vinto lo scudetto ma certi interisti rimangono sempre perdenti e piangina".

Questo un commento sui social di un tifoso che ha criticato alcuni sostenitori dell'Inter contrari alla scelta della data di Inter-Juventus. Alcuni tifosi della Juventus, invece, hanno lanciato una critica nei confronti della Lega di Serie A non tanto per la data, quanto per la scelta della sede. Un sostenitore bianconero ha ironizzato scrivendo: "Che bizzarra coincidenza, si è sempre giocata fuori, a volte in casa dei vincitori della Coppa Italia ma questa volta a San Siro dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter". Un altro tifosi ha ironizzato: "Ufficiale, Inter-Juventus si giocherà al Centro Sportivo Suning di Milano".