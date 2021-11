La Juventus è al lavoro in previsione mercato di gennaio. La società bianconera, infatti, vorrebbe alleggerire la rosa e successivamente investire su innesti a centrocampo e settore avanzato. Si cercherà infatti di recuperare punti sui primi posti in classifica nel campionato italiano oltre ad andare più avanti possibile in Champions League. Si lavora all'acquisto di un centrocampista di esperienza e qualità, a tal riguardo il preferito sembra essere Axel Witsel, del Borussia Dortmund. Altro nome che piace è quello di Denis Zakaria, del Borussia Monchengladbach.

Potrebbe esserci anche l'arrivo di una punta, difficile trattare con la Fiorentina per Dusan Vlahovic, per questo si valuterebbero altri giocatori. Uno di questi è Darwin Nunez del Benfica, che però costa molto.

Per questo sembra più concreta la possibilità di arrivare a Julian Alvarez, punta del Rivel Plate, protagonista di una grande prima parte della stagione con la società argentina. Ottimo l'impatto in campionato dell'argentino, nel quale ha segnato 15 gol in 16 partite oltre a 6 assist. A questi bisogna aggiungere due gol in Coppa di Argentina e altrettanti in Coppa Libertadores. A parlare di Alvarez è stato l'ex punta della Juventus David Trezeguet, che ha sottolineato come la Juventus non avrebbe problemi a spendere 20 milioni di euro per il cartellino dell'argentino.

"Il River Plate chiede 20 milioni di euro per Alvarez? La Juventus non è spaventata da tale somma, per Julian sarebbe la miglior decisione quella di lasciare la società argentina a metà stagione". Queste le dichiarazioni di David Trezeguet in un recente intervista.

Secondo l'ex punta bianconera, quindi, la società di Agnelli potrebbe spendere i 20 milioni per Alvarez, che è in scadenza di contratto a dicembre 2022 con il River Plate. Il 21enne potrebbe essere il giocatore ideale per rinforzare il settore avanzato bianconero, per motivi economici e tecnici. Si integrerebbe molto bene con i vari Morata, Dybala, Kean e Kaio Jorge.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe anche essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare a Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina, infatti, ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare cessioni importanti a gennaio. Si valutano infatti le partenze di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Il francese potrebbe trasferirsi al Newcastle, che potrebbe investire circa 15 milioni di euro per il suo cartellino. Il gallese, invece, potrebbe rescindere il suo contratto mentre lo svedese sarebbe seguito da alcune società inglesi.