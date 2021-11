La Juventus si è ritrovata nella giornata di lunedì alla Continassa, dove rimarrà in ritiro fino a sabato. Una decisione importante quella della società bianconera e sostenuta dallo staff tecnico per cercare di ritrovare compattezza, considerando le sconfitte contro Sassuolo e Verona.

In cinque giorni, come sottolineato dal tecnico Allegri nel post partita del match contro i veneti, la squadra bianconera ha sprecato un mese e mezzo di lavoro. Attualmente infatti sembra davvero difficile che la Juventus possa lottare per vincere lo scudetto: 16 punti è la distanza dal Milan e il Napoli primi in classifica.

Ci sarebbe stato un confronto deciso fra il tecnico Massimiliano Allegri e la squadra bianconera nel post partita di Verona-Juventus. Un presunto retroscena, rilanciato da diverse testate, dice che la rosa bianconera avrebbe chiesto al tecnico toscano un gioco più offensivo e non attendista (come è invece successo in questo inizio di stagione in molte partite disputate dai bianconeri).

I giocatori della Juventus avrebbero chiesto più coraggio ad Allegri

Diversi giocatori della Juventus avrebbero chiesto al tecnico Massimiliano Allegri di abbandonare l'idea di un gioco difensivo e attendista, a favore di una mentalità offensiva. Sarebbe questo il retroscena riguardante il confronto avvenuto fra Allegri e i giocatori dopo la sconfitta contro il Verona.

Sarà quindi molto interessante valutare l'atteggiamento della squadra nelle prossime due partite prima della pausa per le nazionali. Prima il match di stasera in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo (che in caso di pareggio o vittoria per i bianconeri significherebbe qualificazione agli ottavi di Champions League), poi la partita di campionato contro la Fiorentina, prevista sabato 6 novembre alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus in questo inizio di stagione ha avuto difficoltà nell'impostazione di gioco, inoltre sono stati tanti i gol subiti dai bianconeri.

Per questo probabilmente Allegri ha voluto lavorare maggiormente sull'equilibrio difensivo puntando a vincere le partite anche con un risultato minimo. Sono stati appena 15 i gol realizzati in 11 partite in campionato, troppo poco per una squadra che vuole arrivare nei primi posti della classifica.

Per cercare di risolvere il problema dell'impostazione di gioco già a gennaio potrebbe arrivare un rinforzo importante a centrocampo. Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel del Borussia Dortmund e per Aurelien Tchouameni del Monaco. Potrebbe in alternativa essere anticipato l'approdo in bianconero di Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Genoa fino a fine stagione, ma il cui cartellino è di proprietà della società bianconera.