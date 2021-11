La Juventus è al lavoro in previsione mercato di gennaio, quando proverà ad alleggerire la rosa, cedendo quei giocatori che non sono considerati centrali. Fra questi Rabiot e Ramsey, nelle ultime ore si parla anche di una possibile cessione di Bernardeschi al Milan. Le loro eventuali partenze garantirebbero non solo una buona somma dalla vendita dei cartellini, ma anche e soprattutto un risparmio evidente sul monte ingaggi. Rabiot e Ramsey sono gli ultimi due acquisti della Juventus definiti a parametro zero. Arrivati nell'estate 2019, non hanno inciso come ci si aspettava, appesantendo il monte ingaggi, considerando il loro stipendio da 7 milioni di euro a stagione.

Per quanto riguarda il mercato estivo, dopo tre stagioni la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Si parla molto del possibile approdo in bianconero di Andreas Christensen per la difesa e di Paul Pogba per il centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe individuato un altro importante rinforzo per la difesa a parametro zero: si tratta del terzino destro dell'Ajax Noussair Mazraoui, che sarebbe seguito anche da Inter e Roma.

Il terzino Mazraoui possibile acquisto a parametro zero a giugno

La Juventus potrebbe decidere di ingaggiare il terzino destro Noussair Mazraoui a parametro zero la prossima stagione. Sarebbe un innesto importante in quanto si tratta di un titolare dell'Ajax, che quest'anno ha giocato quattro partite in Champions League con un assist.

A queste statistiche bisogna aggiungere 11 partite disputate, con quattro gol realizzati e due assist nel campionato olandese e una in coppa d'Olanda Johan Cruijff.

Attualmente è parte integrante della nazionale marocchina, giocando la sua prima partita nel 2018. Ha totalizzato 'solo' otto presenze con la nazionale semplicemente perché il titolare del Marocco è uno dei migliori terzini destri al mondo, ovvero Hakimi.

Il giocatore dell'Ajax potrebbe rappresentare un elemento importante per la Juventus, che sarebbe alla ricerca di un'alternativa per la fascia destra. Potrebbe infatti lasciare a parametro zero la società bianconera il terzino Mattia De Sciglio, essendo in scadenza a giugno.

Il mercato invernale della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare alcuni acquisti importanti a gennaio.

Potrebbe arrivare un centrocampista a prezzo vantaggioso, a tal riguardo si valutano Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, l'alternativa è Julian Alvarez.