La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. Si parla infatti non solo di cessioni ma anche di acquisti nei ruoli che necessitano di rinforzi, in particolar modo centrocampo e settore avanzato. A proposito di partenze i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Cessioni che potrebbero garantire una somma importante per il mercato, oltre ad un risparmio notevole sul monte ingaggi. Se dovessero concretizzarsi, la Juventus potrebbe acquistare già a gennaio una punta.

Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, il giocatore della Fiorentina va in scadenza di contratto a giugno 2023 e per questo potrebbe lasciare la società toscana già a gennaio. Una sua eventuale partenza a giugno infatti potrebbe portare la società toscana a guadagnare di meno, in quanto ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale. Su Vlahovic però ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società, la Juventus starebbe quindi delle alternative al 21enne. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato se non dovessero riuscire ad investire su Vlahovic la società bianconera potrebbe acquistare la punta del Benfica Darwin Nunez. Come nel caso di Vlahovic però, non mancano le società interessate al suo acquisto.

La punta Nunez possibile alternativa a Dusan Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando delle alternative a Dusan Vlahovic. Il primo nome che potrebbe essere ideale per il settore avanzato bianconero è Darwin Nunez, protagonista di un grande inizio stagione al Benfica. La punta uruguaiana ha fino ad adesso disputato nove partite nel campionato portoghese segnando cinque gol e fornendo due assist decisivi ai suoi compagni.

A queste statistiche bisogna aggiungere quattro partite in Champions League e tre gol segnati, prestazione importanti che hanno attirato l'interesse di diverse società, fra cui anche la Juventus. La sua valutazione di mercato attualmente è di 20 milioni di euro ma potrebbe incrementare nei prossimi mesi. Difficile inoltre che il Benfica possa lasciarlo partire a gennaio in quanto la società portoghese ha ambizioni importanti in campionato ma anche nelle competizioni europee.

Attualmente è terza nel suo girone, che significherebbe qualificazione ai sedicesimi di Europa League.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un centrocampista a gennaio. Se si dovesse concretizzare la partenza di Aaron Ramsey, la società bianconera potrebbe investire su un giocatore di esperienza. Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Arriverebbe quindi a prezzo vantaggioso.