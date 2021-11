La Juventus è al lavoro nelle ultime settimane in tema mercato. Già a gennaio potrebbero definirsi diverse cessioni importanti, si parla infatti della possibile partenza di Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi. Il gallese potrebbe rescindere consensualmente il contratto. Sullo svedese ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi: potrebbe trasferirsi all'Arsenal o al Tottenham. Per Bernardeschi invece si parla di una possibile offerta del Milan: la Juventus lo lascerebbe partire anche perché in scadenza di contratto a fine stagione.

Ma la società bianconera è al lavoro anche sugli acquisti, sia per gennaio che per giugno. La strategia di mercato è sempre la stessa: investire su giovani di qualità. A proposito del prossimo Calciomercato estivo la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma nelle ultime due partite è rimasto in panchina, con Mourinho che è passato alla difesa a tre schierando Mkhitaryan a supporto delle punte. Il tecnico portoghese potrebbe avallare la partenza del giocatore, così da agevolare l'acquisto di un centrocampista bravo a garantire equilibrio. Fra i possibili innesti graditi dal tecnico portoghese ci sarebbe anche Denis Zakaria.

La Roma potrebbe cedere Zaniolo: sarebbe un'idea per Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma a fine stagione. Il nazionale italiano in questo inizio di stagione non è riuscito sempre a incidere secondo le aspettative.

Nelle ultime due partite è rimasto in panchina, contro il Genoa fra l'altro non è stato schierato neanche nel secondo tempo.

Segnale evidente di come attualmente il tecnico Mourinho non lo stia considerando molto, mentre potrebbe dargli fiducia in Conference League. La Roma potrebbe valutare una sua cessione in estate.

Attualmente la sua valutazione di mercato è di circa 60-70 milioni di euro, ma potrebbe partire anche per una somma minore. Una sua eventuale cessione potrebbe permettere alla Roma di incassare una somma importante da investire nell'acquisto di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e nel garantire l'equilibrio.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe il centrocampista Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione. Il problema di fondo è l'ingaggio che guadagna il francese, circa 16 milioni di euro a stagione. Molto dipenderà dal francese e dalla sua volontà di accettare un ingaggio minore.