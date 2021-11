Non mancano in queste settimane le indiscrezioni in tema di calciomercato. Sul piano internazionale al termine di questa stagione, diversi calciatori potrebbero lasciare le rispettive società avendo il contratto in scadenza.

Fra i principali giocatori che si potrebbero liberare a parametro zero a giugno spiccano sicuramente il centrocampista del Manchester United Paul Pogba e la punta del Paris Saint Germain Kylian Mbappé. Quest'ultimo era stato vicino al trasferimento al Real Madrid durante il recente Calciomercato estivo, alla fine però la società francese non ha accettato l'offerta da 160 milioni di euro del Real.

La punta potrebbe approdare in Spagna a parametro zero la prossima stagione. Un acquisto che agevolerebbe un'importante cessione dei Blancos, quella di Marco Asensio. L'attaccante spagnolo non è considerato un titolare dal tecnico Carlo Ancelotti. Se dovesse arrivare la punta francese le possibilità di giocare titolare per lo spagnolo sarebbero ancora minori. Inoltre è in scadenza di contratto a giugno 2023, c'è quindi il rischio di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Su Asensio ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi, in Italia invece piacerebbe a Milan e Juventus.

La punta Asensio potrebbe lasciare il Real a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid potrebbe cedere Marco Asensio in estate.

Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2023 e l'eventuale arrivo di Mbappé ne agevolerebbe la partenza. A fine stagione sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto, potrebbe essere acquistato a una somma vantaggiosa. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 40 milioni di euro e fra le società interessate ci sarebbero Milan e Juventus.

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri gradirebbe molto il suo acquisto, lo spagnolo potrebbe giocare infatti come trequartista di fascia in un 4-2-3-1. I buoni rapporti professionali fra Real e Juventus potrebbero agevolare l'approdo di Asensio nella società bianconera. Molto dipenderà però dal mercato che il club bianconero riuscirà a portare avanti nei prossimi mesi in riferimento alle cessioni.

Se ad esempio dovesse partire Kulusevski, Asensio potrebbe essere il sostituto ideale.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni, oltre a Kulusevski potrebbero lasciare la Juventus anche Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Per i due centrocampisti si parla di una possibile partenza già a gennaio. Il francese piace al Newcastle, che potrebbe offrire circa 15 milioni di euro per il suo cartellino. Per quanto riguarda invece il gallese, si valuta una rescissione consensuale. Le loro partenze oltre a garantire una somma utile da investire sul mercato agevolerebbero un risparmio importate sul monte ingaggi, dato che ciascuno guadagna circa 7 milioni di euro a stagione a stagione.